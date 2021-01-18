擺脫疫情不安　桃園光影文化館新年初始獻上暖心片單

▲《囍宴》劇照。（圖／桃園藝文設施管理中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接新的一年到來，桃園光影文化館(桃園光影二館)於1月20日至2月27日，推出「暖暖心熠像」電影主題影展，藉由影像的溫度擺脫疫情的不安，希望在2021年初始擁有滿滿的暖心時刻，歡迎民眾免費索票參加。由於適值疫期，呼籲民眾入場觀影全程配戴口罩，配合防疫措施，以維護全民健康，

▲桃園光影文化館1-2月主題影展-暖暖心熠像。（圖／桃園藝設中心提供）



桃園市藝文設施管理中心為推廣影像教育，以電影放映、映後座談等活動，讓影像深入生活的每一天，本期「主題放映」單元選映李安導演的「父親」三部曲作品--《推手》(1991)、《囍宴》(1993)、《飲食男女》(1994)，描述華人社會中傳統與現代的磨合，將父親與子女間似近似遠的矛盾關係，做了深刻地描繪。

▲「愛上卡布諾男孩」劇照。（圖／桃園藝設中心提供）

此外選映《戀愛沒有假期》(2006)，當假期來臨前決定和男友分手的2名女子，相隔6千英哩的兩人，如何用交換住處的方式，拋掉過去的包袱，忘卻感情煩惱。除了「主題放映」單元，亦安排「親子幻遊」、「重溫經典」、「有求必映」等單元，保證讓您大飽眼福。

本次影展針對2月西洋情人節特別規劃「浪漫特映」《愛上卡布奇諾男孩》，不同背景的兩人，如何跨越種族差異，譜出甜蜜戀曲；另外，針對228紀念日也規劃了「沉默綻放」單元，選映《第六十九信》、《關於他的故事》等片，運用動畫、剪紙、影像紀錄等素材，緬懷戒嚴背景下的情感與故事。影展全部免費，電子票券可上網索取或到桃園光影文化館服務台索票 (數量有限，索完為止)。

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