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鄭文燦表揚5位傑出女性公務員　頒發獎牌和禮券並核給公假3天

▲鄭文燦表揚傑出女性公務員

▲青年事務局副局長涂淳惠(左）榮獲傑出女性公務員。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

3月8日婦女節前夕，桃園市長鄭文燦3日於市政會議，表揚5位傑出女性公務員，分別是青年事務局副局長涂淳惠、新建工程處副處長洪嘉潞、大溪分局巡官兼所長廖妍羚、消防局隊員黃文芹、客家事務局約僱助理林佳穎等5人，並頒發每人獎牌1面、5000元禮券並核給公假3天，以資獎勵。

▲鄭文燦表揚傑出女性公務員

▲新建工程處副處長洪嘉潞(左)榮獲傑出女性公務員。（圖／市府提供）

鄭市長表示，今年傑出女性公務員選拔共有27位同仁參加，經過各機關推薦，再由秘書長邀集相關局處代表及外部專家召開審議小組會議，採無記名方式票選，選出5位接受表揚。青年事務局副局長涂淳惠擁有資深的公務經驗，協助建置「青創指揮部」、「安東青創基地」、「新明青創基地」，研擬企業參訪、達人講座、青年企業實習與職場體驗等方案，培育桃園創新人才；並打造「興光堡壘」及「桃園市青年體驗學習園區」，提供青年展現創意與學習體驗的空間。

▲鄭文燦表揚傑出女性公務員

▲大溪分局巡官兼所長廖妍羚 (左)榮獲傑出女性公務員。（圖／市府提供）

新建工程處副處長洪嘉潞推動全國首創建管諮詢all in one櫃台及建管施工勘驗委託公會辦理的服務，提供民眾專業諮詢並保障建築物施工品質；並建立公共安全線上申報系統、建築物多目標整合查詢系統、建築管理便民服務資訊網等，使建築管理更智慧化；另外，也透過優化採購招標策略機制、成立工程數據暨執業安全衛生中心、辦理監督付款及繼受降低廠商無法履約的危害等措施，推動公共工程的制度化。

▲鄭文燦表揚傑出女性公務員

▲消防局隊員黃文芹(左)榮獲傑出女性公務員。（圖／市府提供）

警察局大溪分局巡官廖妍羚2020年擔任桃園燈會「女警服務隊」隊長，優異表現獲多家媒體報導；也參與政風及反毒宣導，錄製多支影片協助推廣；過去曾帶隊破獲店家涉嫌妨害風化事件、緝獲各種通緝犯、毒品販賣案及公共危險現行犯等刑案，積極維護轄區的治安。

▲鄭文燦表揚傑出女性公務員

▲客家事務局約僱助理林佳穎 (左)榮獲傑出女性公務員。（圖／市府提供）

消防局隊員黃文芹具專業與膽識，無畏疫情嚴峻及遭受病毒感染的高風險，執行2020年嚴重特殊傳染性肺炎防疫專案勤務；另於桃園區鎮江街火警案中，無懼火場高溫入室搜救出12名民眾，並協助疏散樓上住戶，讓民眾全數均順利避難逃生，成功完成任務。客家事務局約僱助理林佳穎致力於客家文化的永續傳承與推廣，包含辦理「HAKKA In Style時尚發表會」、「花。布一樣」客家現代時裝展、「花漾客家有藝思」、創立並經營花客樂家族IG等，以創新且多元化的方式呈現桃園客家意象。

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