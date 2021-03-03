孫大千為藻礁嗆鄭文燦：不知如何做市長　換人做給你看

▲孫大千、鄭文燦。（合成圖／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

近來國民黨前立委孫大千為了藻礁議題槓上桃園市長鄭文燦，而桃園市政府發言人詹賀舜也反擊，孫大千過去擔任桃園4屆立委，為大潭藻礁做過什麼？對此，孫大千3日晚間再度嗆鄭文燦，「不知道如何去做一位稱職的桃園市長，下一次換別人做給你看」。

孫大千在臉書表示，擺明就是心虛，不敢正面回答問題，只能顧左右而言他，若無愧於天地良心，有什麼不敢說的？身為桃園市長，不敢回答在第三天然氣接收案當中扮演的角色和立場，只會牽拖馬英九政府；身為桃園市長，不敢表達捍衛藻礁生態系做過的努力，只會找打手出來，用口水來抹黑質疑者。

孫大千再指，身為桃園市長，花了6年的時間，還連任一次，卻提不出一份像樣的調查報告，這不是行政怠惰，又是什麼？這2000個日子，難不成都在家裡睡午覺？身為桃園市長，在桃園藻礁生態系面臨生死存亡之際，連句話都不敢吭一聲，針對中央政府的無理興建方案照單全收。

對於桃園市府在臉書貼出桃園海洋保護六大面向，證明「市府在維護上不遺餘力」，孫大千批評，身為桃園市長，不敢捍衛被列為地球重要自然遺產的藻礁生態系，連一面向都做不到，有什麼資格派打手吹牛「海洋六面向」，現在難不成在辦作文比賽？

孫大千質疑，身為桃園市長，有沒有在行政院院會發過言，反對現行興建方案？有沒有公開向中央政府喊話，要求另覓興建地點？若都沒有，請叫市府官員閉上嘴，不要浪費時間去罵孫大千，先把份內的事做好，「如果鄭文燦不知道如何去捍衛地方重大自然景觀，不知道如何去做一位稱職的桃園市長，下一次換別人做給你看」。

另外，針對桃園市府質疑過去擔任立委4屆，為大潭藻礁做過什麼？孫大千表示，藻礁生態系不在他的立委選區，自己早在2018年就投入捍衛藻礁，而桃園市長為什麼不敢捍衛桃園的資產。