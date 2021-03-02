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桃園安心旅遊來北橫賞櫻　參訪大溪老茶廠品味茶文化

▲鄭文燦參訪大溪老茶廠

▲市長鄭文燦參訪大溪老茶廠，台灣農林公司總經理林金燕(右), 竭誠歡迎。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦2日前往大溪區，訪視觀光工廠-大溪老茶廠，並體驗在地蜜香紅茶表示，台灣農林公司所經營的大溪老茶廠，保留過去製茶設備及歷史建築，遊客體驗茶葉文化同時，也可感受百年歷史建築的雋永風貌，吸引網美文青打卡拍照，成為桃園的魅力觀光工廠。

▲鄭文燦參訪大溪老茶廠

▲大溪老茶廠由台灣農林公司所經營。（圖／市府提供）

鄭文燦說，市府持續推動疫後旅遊振興活動，正值北橫櫻花季，歡迎遊客走訪北橫探險、賞櫻前，可先至大溪老茶廠認識台灣百年茶業文化，台7線北橫觀光展現不同魅力，歡迎大家來桃園安心旅遊。

▲鄭文燦參訪大溪老茶廠

鄭市長指出，大溪老茶廠建於民國15年，日治時代為三井合名會社「日東紅茶」出產基地，於民國35年改名為「大溪茶廠」，當時台茶興盛，盛產的日東紅茶每年約有600英噸外銷歐美國家，戰後轉型為產業文化基地，成立觀光工廠已有8年，其獨特文化和價值，不僅總統蔡英文曾陪同瓜地馬拉總統伉儷造訪參觀，也成為桃園接待外賓的最佳參訪景點。目前大溪老茶廠後方約8公頃土地也正在修建櫻花步道，未來可串聯廠內外景點，展現更多旅遊魅力。

包括市議員李柏坊、市府副秘書長邱俊銘、經發局長郭裕信、觀旅局長楊勝評、大溪區長陳嘉聰、復興區長游正英、台灣農林公司總經理林金燕、副總經理劉玲珠、大溪老茶廠店長萬光久均一同出席。

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