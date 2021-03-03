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快訊／民進黨憲改小組名單出爐　姚嘉文、柯建銘、鄭文燦出任召集人

▲▼ 姚嘉文出席緬懷創黨人餐會 。（圖／記者張一中攝）

▲民進黨前主席姚嘉文。（圖／記者張一中攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨3日召開中常會，正式通過成立「憲政改革小組」。民進黨發言人顏若芳表示，憲改小組由前主席姚嘉文、立法院黨團總召柯建銘、當然中常委鄭文燦市長擔任共同召集人，而成員包含立法院黨團、黨中央的代表，也邀請外界專家學者共同加入討論。

顏若芳表示，總統蔡英文在去民進黨全代會開幕致詞提到，當前的台灣，最重要的改革項目之一，就是憲政改革，今日中常會通過成立憲政改革小組，也是民進黨展現具體行動，為了憲政改革做準備。

顏若芳指出，因近來朝野政黨與民間社會團體共同訴求啟動憲政改革聲浪，本黨作為執政黨，有責任回應社會期待，未來憲政改革小組，也會在廣泛收集各方意見後，提出民進黨的憲政改革主張。

對於由前主席姚嘉文、立法院黨團總召柯建銘、當然中常委鄭文燦市長擔任共同召集人，並邀請黨內黨公職與專家學者共同加入，顏若芳強調，憲政改革是台灣當前面臨的嚴肅課題，小組成立後將會密集討論當前台灣憲政改革所面臨的一些課題，以認真且負責任的態度討論憲政議題，此小組也將不定期諮詢各方意見領袖，廣納意見，並提出黨版的憲改方向，提供給民進黨立法院黨團在修憲委員會中，作為更多討論的基礎。

至於「憲政改革小組」的組成，除了由前主席姚嘉文、立法院黨團總召柯建銘、當然中常委鄭文燦市長擔任共同召集人，成員包括：總統府副秘書長李俊俋、行政院政務委員羅秉成、新境界文教基金會副董事長兼執行長邱義仁、立法院黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政、立法院修憲委員會召委管碧玲、周春米、鍾佳濱、中常委吳秉叡、陳亭妃、蔡易餘、王定宇、何志偉、梁文傑、民進黨副秘書長林飛帆等。

另外，學者專家部分，則包括：永社理事長黃帝穎、中研院法律學研究所副研究員蘇彥圖、人權公約施行監督聯盟召集人黃嵩立、台灣青年民主協會理事長張育萌、輔仁大學學士後法律學系助理教授姚孟昌、中興大學法律學系副教授陳信安、中央研究院法律學研究所研究員廖福特、台灣大學法律學院教授林明昕、南台科技大學財經法律所所長羅承宗。

▼民進黨憲改小組召集人，柯建銘、姚嘉文、鄭文燦。（圖／ETtoday資料照）

▲▼民進黨憲改小組召集人，柯建銘、姚嘉文、鄭文燦。（圖／ETtoday資料照）

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