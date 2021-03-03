全美15％人口已接種第1劑疫苗　拜登：5月底前所有成年人都能接種

▲美國總統拜登加速推動全國疫苗配給。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登於美東時間周二（2日）表示，在今年5月底以前將會有足夠的疫苗，供全美所有成年人接種。拜登在砸重金擴大訂購藥廠疫苗後，全國配送的數量及速度加快，有利讓更多人接種，而此次宣布的時間比先前白宮公布的時間，還要提前2個月。

根據美媒「NBC News」報導，拜登政府自上任以來便聚焦國內防疫情況，除了加快疫苗供給與配送速度外，如今經過美國食品及藥物管理局（FDA）通過緊急許可的藥廠，也已經增加至3家。

藥廠「Merck」將會與另一間藥廠「Johnson & Johnson」合作，提升疫苗數量。《華盛頓郵報》此前報導，當拜登政府得知「Johnson & Johnson」的疫苗生產落後的情況，便介入磋商兩家藥廠合作，以促進國家隊的供給能力。

根據美國疾病控制與預防中心（CDC），目前為止美國已經達到至少15％的人口，已經接種第一劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。CDC主任沃蘭斯基（Rochelle Walensky）以及其他高層官員1日均指出，儘管疫苗接種率已經顯著提升，但現在還不是放鬆的時候，切勿急於撤除所有防疫限制，因為他們擔心一旦解除限制，很可能會讓確診病例再次蔓延，屆時又將迎來另一次疫情高峰。