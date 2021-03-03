巴西聖保羅疫情續升溫…「接種得來速」啟用！　不排除封城

▲聖保羅得來速（drive-thru）疫苗接種站。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅2日專電

巴西新冠肺炎疫情日益嚴重，聖保羅州最近住院人數激增，昨天因染疫死亡人數468人創單日新高。聖保羅州長多利亞（João Doria）今天表示，不排除在全州採取封城措施。

多利亞今天出席在首府聖保羅市南區摩倫比足球場（Morumbi）啟用的得來速（drive-thru）疫苗接種站表示，聖保羅已進入自去年2月26日發現首例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）病例以來，最糟糕的一週。

多利亞指出，不只是聖保羅，巴西其他州的疫情也引起社會各界普遍關注，只要是基於科學和健康，聖保羅州政府不排除採取封城措施，以遏制疫病更進一步擴散。

昨天聖保羅州有468人因新冠肺炎死亡，創下去年大流行以來最高單日死亡病例，死亡總數超過6萬人。

最近幾天，聖保羅州連續打破病情嚴重住院病人的紀錄，2月27日加護病房住院患者總數首次超過7000人。

與前一週相比，上週聖保羅州的新冠肺炎新住院人數增加18.3%，最近幾天的成長速度令衛生當局擔憂，害怕州衛生系統崩潰。

▲巴西民眾排隊接種新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



根據聖保羅州衛生廳資料指出，在2月14至20日的一週內，聖保羅州平均每天有1541患者住院治療；而2月21至28日已躍升至每天1823人。

州衛生廳長葛林斯坦（Jean Gorinchteyn）表示需要人民配合，只是擴大醫療系統和增設床位沒有用，無論是空間還是人力資源都是有限的，人們需要合作避免可能傳播病毒的群聚活動。

葛林斯坦也支持取消全州各級學校的現場教學活動，雖然學校不是大流行的關鍵問題，但保持學校開放意味著有人群流動，有助於病毒傳播。

儘管如此，葛林斯坦只認同採取更嚴厲的限制措施，而不贊成封城和關閉所有服務，因為人們將餓死，引發更嚴重的社會問題。

面對全國疫情惡化，各州衛生當局已呼籲採取更嚴厲的措施限制人群活動。聖保羅州從2月26日開始實施晚上11時至隔天早上5時的限制措施，目的是加強夜間稽查，遏制非法派對和群聚。

但這項措施不具備禁止人們自由來去的權力，不是封城，所以聖保羅州內地城市阿拉拉夸拉（Araraquara ）和首府周邊ABC地區的城市在病床使用率呈飽和後，已自行決定採取較州政府規定更嚴厲的禁令。

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