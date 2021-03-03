【廣編】連續15年！　花王入選「世界最具道德企業」名錄

【廣編特輯】

圖、文／花王提供

東京時間2021年2月23日，美國權威智庫Ethisphere Institute（道德領域研究機構）宣佈將花王株式會社選入世界最具道德企業名錄。作為知名消費品企業，花王是唯一一家自該機構2007年啟動這項遴選以來，連年獲選的亞洲企業。花王始終將提供細緻周到且效果可期的消費體驗置於事業核心，這一企業作為獲得了Ethisphere Institute的持續認可，並由此再獲殊榮。

對於榮登名錄，花王社長兼CEO長谷部佳宏表示，「能夠連續15年被選為世界最具道德企業，我們深感榮幸。我們的經營始終基於『走正道』，來自花王創立者的核心價值觀。外界評價是對我們正切實地在正確的方向上前進的肯定。然而，我們永遠不應滿足於現狀。現在行之有效的，將來未必行得通。因此，我們必須始終努力進取。作為CEO，我有決心在瞬息萬變的世界中，堅持做出具有道德的決策。」

Ethisphere首席執行官Timothy Erblich評價說，「我們樂於將花王再次列入世界最具道德企業名錄——花王是自評選設立以來唯一一家每年都入選的亞洲企業。這充分證明了花王在推進道德和ESG經營最佳實踐方面的努力。我們相信，花王將繼續走在全球行業道德標準實踐的最前沿。」