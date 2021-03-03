Podcaster也能申請！文創青創貸款再增6金融機構力挺　獲貸率達8成

元宵節將於明（26）日到來，各縣市首長也在PK誰家的「元宵」最好吃，而很多人以為「元宵=湯圓」，文化部今在臉書PO文解謎「湯圓跟元宵其實是兩種不同的料理」，其中湯圓是「用包的」，而元宵是「搖出來的」，並以一張圖解開元宵怎麼搖。