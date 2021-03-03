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Podcaster也能申請！文創青創貸款再增6金融機構力挺　獲貸率達8成

▲聯邦銀第1次辦越南聯貸就破紀錄，西貢證券8500萬美元案已簽約。（圖／聯邦銀行提供）

▲文化部推動文創青創貸款優惠方案，6家金融機構加入。（圖／聯邦銀行提供）

記者林育綾／台北報導

文化部與金融機構共同推動100億「文創青創貸款優惠方案」，自開辦時10家銀行合作後，今年再增加高雄銀行、陽信、聯邦、上海銀行⋯等6家金融機構。上路以來除了典型文創產業，也吸引不少經營Podcast、影音串流的新世代跨域事業，截至今年2月累積申貸金額將近10億元，獲核保件數達570件，獲貸率達8成。

▲▼文化部與金融機構共同推動「100億文創青創貸款優惠方案」，目前總計全國共有17家金融機構、1923家分行，以及文策院與20縣市政府成立的服務諮詢合作窗口，協助創業青年勇敢圓夢。（圖／文化部提供）

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▲文化部與金融機構共同推動100億「文創青創貸款優惠方案」。（圖／文化部提供）

去年（109年）文化部啟動100億文創青創貸款優惠方案，開辦時與10家金融機構共同推動，今年1月加入高雄銀行，2月起再增加陽信商業銀行、聯邦商業銀行、上海商業儲蓄銀行、華泰商業銀行、嘉義市第三信用合作社及金門縣信用合作社等6家金融機構。目前總計全國共有17家金融機構、1923家分行，以及文策院與20縣市政府成立的服務諮詢合作窗口，協助創業青年勇敢圓夢。

文化部表示，文創青創貸款方案上路5個月以來，接獲來自全國文創業者上千件申請諮詢，目前已獲貸案件的產業分布，除了視覺藝術、音樂表演、影視廣播、工藝、出版等典型文創產業，也吸引不少經營Podcast、影音串流的新世代跨域事業。截至今年2月，文創青創貸款累積申貸金額將近10億元，獲核保件數達570件，獲貸率達8成。
 
文化部指出，考量藝文產業型態創新多元，過去金融機構較不熟悉產業特性，申貸難度相對較高，因此文化部特別邀請全國縣市政府加入成為合作夥伴，為全國文創業者打造出便捷密集的服務網。

▼目前總計全國共有17家金融機構、1923家分行，以及文策院與20縣市政府成立的服務諮詢合作窗口。（圖／文化部提供）

▲▼文化部與金融機構共同推動「100億文創青創貸款優惠方案」，目前總計全國共有17家金融機構、1923家分行，以及文策院與20縣市政府成立的服務諮詢合作窗口，協助創業青年勇敢圓夢。（圖／文化部提供）

▲▼文化部與金融機構共同推動「100億文創青創貸款優惠方案」，目前總計全國共有17家金融機構、1923家分行，以及文策院與20縣市政府成立的服務諮詢合作窗口，協助創業青年勇敢圓夢。（圖／文化部提供）

▲▼文化部與金融機構共同推動「100億文創青創貸款優惠方案」，目前總計全國共有17家金融機構、1923家分行，以及文策院與20縣市政府成立的服務諮詢合作窗口，協助創業青年勇敢圓夢。（圖／文化部提供）

有興趣申請文創青創貸款者，可就近洽各承辦銀行、高雄文創發展中心、桃園市青創基地、宜蘭文創輔導中心、新竹市產業發展處、花蓮縣青年發展中心及各縣市文化局處服務窗口，或洽詢文策院貸款服務專線：（02）27455058、電郵信箱：arrow-up@taicca.tw，或至文創青創貸款網路專區查詢最新相關資訊。

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