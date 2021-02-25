「元宵」是搖出來的！一張圖解謎怎麼搖　揭開跟湯圓不同　

▲「元宵」是搖出來的！文化部PO圖解謎怎麼搖，揭開跟湯圓不同。（圖／翻攝自文化部Facebook）



記者林育綾／綜合報導

元宵節將於明（26）日到來，各縣市首長也在PK誰家的「元宵」最好吃，而很多人以為「元宵=湯圓」，文化部今在臉書PO文解謎「湯圓跟元宵其實是兩種不同的料理」，其中湯圓是「用包的」，而元宵是「搖出來的」，並以一張圖解開元宵怎麼搖。

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▲▼林右昌發起元宵湯圓挑戰後，綠營地方首長接連參戰。（圖／翻攝自Facebook／林右昌UChange）

文化部今（25）日在臉書粉專分享「包的是湯圓，搖的是元宵」，並用一張圖說明元宵怎麼搖，PO文也分享知識，「湯圓和元宵都由糯米製成，但不同於包餡湯圓是把粉團先揉好，再一分分包入餡料，元宵的製作方式更為複雜。」

小編解釋，元宵的製作是「先將餡料切小塊，放在充滿糯米粉的竹篩中，反覆搖晃，讓餡料沾滿生粉。等到餡料都沾滿粉時，取出過水，再放回竹篩繼續滾。反覆搖動、沾水、再搖，就像滾雪球一般，粉皮逐漸變厚，一顆顆元宵就此誕生。冷藏幾個小時，讓元宵變堅實一點，就可以炸或煮來吃啦！」

還提到，除了大家常吃的湯圓、元宵，在屏東萬巒有一種以甜糯米製成的節慶食品稱為「仙蛋」，源於平埔族馬卡道族的傳說，在農曆正月十五，加匏朗聚落夜祭時，用來祭祀仙姑祖。

由於插圖還示範了「搖呼拉圈、搖搖杯」，再示範「搖元宵」，意外引起網友逗趣回覆「這是搖搖馬」、「敲碗郭書搖⋯」。

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