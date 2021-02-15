他離開環保署返鄉接手臍橙園　為了感念爺爺20年前種下的樹苗

▲吳育任感念爺爺20年前種下的樹苗，決定辭掉安穩工作返鄉。（圖／吳育任提供，下同）

記者許展溢／台北報導

大學念政治、研究所念公共行政的吳育任4年前還在環保署任職，是一份能做到退休的工作，在不少人眼裡很穩定，但農二代的他，想到爺爺20年種下的樹苗，加上對環境與土地熱愛，想推動不用除草劑，減少各種化學農藥、肥料，讓土地恢復原本該有的面貌，於是辭職回南投中寮的家。

起步總是難的，吳育任向《ETtoday新聞雲》提到，自己十幾歲離家到台北念書、工作生活，十幾年過去，情感很深，回鄉後驚覺生活步調和機能差超大，他笑說以前出門什麼都有，現在出門只能看山，一度覺得算了放棄，實在不知道如何做，完全外行，以前拿筆現在拿鋤頭，從穿西裝變農夫裝，心態不得不調整。

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▲▼吳育任堅持自己栽種的水果要有差異和獨特性，且還要自產自銷。

更不顧媽媽反對，吳育任仍試著改變每一天，比如跟水果對話，久了知道這些水果需要什麼，該朝什麼方向照顧，就像醫生開處方，不懂就將土壤、葉片送到改良場檢驗，透過科學及數據，了解土地缺少、面臨哪些狀況，逐漸明白該怎麼改善。

吳育任擁有3.6公頃的臍橙園，還有部分鳳梨和龍眼乾等，堅持走差異、獨特性，還要自產自銷，讓大家到菜市場買不到他們的東西。他想得遠，用起「佈局」兩字，禮盒特別設計，融入年輕元素，要好好先經營青年族群，因為他們都是以後主力，而非只想著眼前60歲以上的老顧客，並強調必須知道3、5 和10年各要做什麼，農業需要投資，所以得去算計所有成本比例，學管理經營。

▲吳育任認為只有不斷精進才能讓農業產值提升。

以上觀念和實際作為，讓吳育任獲第4屆百大青農，他不甘於此，目前還到中興大學農經所念博士班，他認為農業只有不停精進自已，才能提升各方面產值，有新的思維就是商機。吳育任說，最感謝的是爺爺當年那顆小樹苗，讓他現在能懷抱著感恩，傳承果子的好滋味。