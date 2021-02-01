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罕見「會飛的蘋果」草鴞被拍到　棲架上打盹、捕獵畫面有夠萌

▲▼東方草鴞。（圖／林務局提供）

▲林務局指出，草鴞晝伏夜出的習性及數量稀少。（圖／林務局提供，下同）

記者許展溢／台北報導

神秘的保育類野生動物「東方草鴞」，研究再度有了重大突破。林務局屏東林管處與屏東科技大學鳥類生態研究室合作，在高屏地區豎立起20多處專為草鴞量身打造的棲架，設置地點涵蓋農地、荒草地和河灘地等可能會有草鴞出沒的環境，結果近半數棲架記錄到罕見草鴞的身影，證實猛禽棲架可以作為調查草鴞的有效方式，更使研究者瞭解到草鴞確實會利用猛禽棲架，站在高處觀察並捕捉農田裡的鼠類，幫助友善環境耕作的農民減少作物損失。

林務局表示，草鴞是地棲型的貓頭鷹，不像其他貓頭鷹大多居住在樹林，屬台灣貓頭鷹中相當特殊的種類，目前主要分布在中南部平原至淺山丘陵的荒草地，白天休息及築巢繁殖都是在草叢裡。由於其心型臉盤像是蘋果剖面，非常獨特，早年又被稱為猴面鷹，也常被戲稱為「會飛的蘋果」等。台灣的東方草鴞是特有亞種，屬第一級保育類，因為數量稀少且行蹤隱密不易發現，以往生態資料相當缺乏，棲地消失以及毒鼠藥的威脅，是草鴞面臨最嚴重的生存危機，因此為台灣貓頭鷹中唯一的瀕臨絕種保育類野生動物。

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▲▼東方草鴞。（圖／林務局提供）

▲林務局表示，在高屏21處不同地點設立棲架並監測至少3個月，其中有10處拍到草鴞停棲。

林務局指出，然而，由於草鴞晝伏夜出的習性及數量稀少，研究調查上最大的難題就是難以尋覓其蹤影，過往的研究曾嘗試透過播放叫聲來吸引草鴞出現，但成功率並不高。而猛禽棲架在歐美、澳洲等地農田，是農民使用的生態防治策略，屏東科技大學鳥類生態研究室過去為減輕毒鼠藥對生態的危害，以猛禽棲架「邀黑翅鳶來捕鼠」，獲得很大成功，同時在棲架透過自動相機監測，記錄到有不少猛禽和食蟲鳥都會利用棲架，不僅可協助農民在田間捕鼠抓蟲，還可以用來調查當地的鳥類組成。

林務局說明，近年大力推動保育生態的友善農業，獲得關心土地及生態的農友參與響應，不再使用化學農藥、滅鼠藥，為野生動物打造一個良好的棲地，但衍生而來的鼠、蟲害，就成為友善農友需面對的課題。有鑑於此， 109年4月起林務局屏東林管處特別與屏科大鳥類生態研究室合作，專為地棲型的草鴞打造高度較低的草鴞棲架，並把棲架設立在可能會有草鴞出現的環境，來測試草鴞是否會利用棲架，也期盼草鴞能成為農民生物防治鼠害的好幫手。

▲▼東方草鴞。（圖／林務局提供）

▲▼林務局指出，拍到草鴞在棲架上捕獵、理羽、打盹、還有兩隻草鴞追逐互動等畫面。

▲▼東方草鴞。（圖／林務局提供）

林務局提到，這項計畫總計在高屏21處不同地點設立棲架並監測至少3個月，結果相當令人驚喜。其中有10處拍到草鴞停棲，速度最快的在設立當晚草鴞就來利用，慢的則是在設立一個月後拍到。有幾處棲架草鴞利用相當頻繁，不僅三天兩頭出現，甚至一個晚上可累計停棲1小時以上。草鴞在棲架上捕獵、理羽、打盹、還有兩隻草鴞追逐互動等，以往難以直接觀察到的行為，都被紅外線自動相機記錄下來（黑白影像），幾個月來的監測，已拍攝數萬張的照片和影片。

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