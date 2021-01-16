　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

生態實境遊戲尬墾丁　《魔幻海角：森林的試煉》春節開跑

▲墾丁國家森林遊樂區以「森林生態」為主題，於春節前推出時下流行的實境遊戲《魔幻海角：森林的試煉》。（圖／屏東林管處提供，以下同）

墾丁國家森林遊樂區以「森林生態」為主題，於春節前推出時下流行的實境遊戲《魔幻海角：森林的試煉》。（圖／屏東林管處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

到墾丁不只逛大街！2021年墾丁國家森林遊樂區以「森林生態」為主題，將於春節前推出時下流行的實境遊戲《魔幻海角：森林的試煉》，引領民眾透過實境遊戲，深入墾丁森林，以推理解謎轉換深度旅遊新體驗，將以生態旅遊翻轉刻板印象。相關資訊請追蹤墾丁國家森林遊樂區粉絲專頁https://www.facebook.com/ktforestarea)。

▲墾丁國家森林遊樂區以「森林生態」為主題，於春節前推出時下流行的實境遊戲《魔幻海角：森林的試煉》。（圖／屏東林管處提供，以下同）

▲▼活動主視覺、玩家解謎。

▲墾丁國家森林遊樂區以「森林生態」為主題，於春節前推出時下流行的實境遊戲《魔幻海角：森林的試煉》。（圖／屏東林管處提供，以下同）

恆春半島坐擁山海交織而成的熱帶生態美景，除了陽光、大海，更具有獨特的石灰岩洞穴地質景觀、巨大的白榕林等豐富自然生態美景，只要自墾丁大街路口牌樓上行15分鐘，就可到達遠離塵囂的墾丁國家森林遊樂區。

屏東林管處為推廣生態旅遊並吸引年輕族群，特邀請實境遊戲團隊規劃《魔幻海角：森林的試煉》首部曲，以時下最流行的推理解謎遊戲，結合墾丁森林遊樂區灰面鷲、梅花鹿、銀葉板根、棋盤腳等代表生物，將森林遊樂區打造成奇幻故事情境，激發民眾探索森林生態的想像及興趣，讓遊客來到墾丁國家森林遊樂區，透過遊戲觀察及介紹對園區內的景物及生物有更深一層的認識，寓教於樂。

負責這次遊戲開發的芒果遊戲團隊，首次以國家森林遊樂區、自然生態主題進行設計，遊戲經過多次場勘及測試，故事情境發想以蔥鬱茂密的熱帶森林為題材，描述如同電影阿凡達場景並帶入如哈利波特魔法世界的想像，遊客將化身為魔導士與大自然的生物精靈對話，進而破解園區中包含石筍寶穴、花榭、茄冬巨木等七大關卡點，闖關同時就能走訪園區重要景觀點，從閱讀遊戲故事及解答中，了解墾丁生態特色。

墾丁國家森林遊樂區《魔幻海角：森林的試煉》實境遊戲，遊客只要購買遊戲道具盒，搭配可行動上網的手機，2～6人就能自行組隊遊玩，遊戲體驗不限時間，目前已開放網路預購中，春節前開放體驗，前500名過關民眾可兌換限量紀念品-環保後背包，還可以參加3月份紅包3600元、行李箱等好禮抽獎。

▲Her今天推出「舒潔女性專用濕式衛生紙」40抽 x 7包，原價599元，特價489元

ET快訊
10種意想不到的癌症症狀　皮膚癢、耳朵痛也要注意
半裸妹被「關鐵籠5年」！主使者曝光　名模夢全碎
快訊／高雄惡火「1歲女嬰」宣告不治！屋內4人身亡
王浩宇罷免案投票　現場排隊情況曝光
快訊／吊橋下驚見屍體！　雨衣遮蓋露出一雙腿
母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：根本沒借過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

年終大掃除　環保局：台南小年夜、除夕都加班清運

美國哥倫布市發現2種新型新冠肺炎病毒株　黃偉哲去信關懷姊妹市疫情

台南安平區路標錯誤店家困擾　李啟維：影響安平在地觀光

後疫情觀光業生存戰座談　李易騰：「精緻化」是關鍵！

「藻礁小蜜蜂之夜」屏東市16日晚登場　原民歌手戴曉君獻唱

生態實境遊戲尬墾丁　《魔幻海角：森林的試煉》春節開跑

零接觸經濟！好釋帶回迦　新北攜手台東共同行銷「鳳梨釋迦」

中央警察大學新任校長陳檡文就職　徐國勇：培養治安人才責任重

來去眷村民宿住一晚　歷史建築馬祖新村隱園民宿揭牌

「罷王團結之夜」國民黨總動員籲中壢人開第一槍「反萊豬」

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

田馥甄不每天洗頭全因「客家人節儉」　黃子佼讚她英文實力「小時候是小老師」

兒勸媽學投資！意外發現佛系帳戶 她「13張台積電放到0成本」超衝擊

烈火焚車曝！湖口休息站轎車爆燃　YT達爾愛駒遭燒傷：早知不上廁所

周杰倫豪送《頭文字D》AE86！　王俊凱爽到手抖：以後的豆腐我來守護

鬼鬼忙1年不發年終：今年努力補上！　有看《未來媽媽》？自CUE看禾浩辰「這部戲」

年終大掃除　環保局：台南小年夜、除夕都加班清運

美國哥倫布市發現2種新型新冠肺炎病毒株　黃偉哲去信關懷姊妹市疫情

台南安平區路標錯誤店家困擾　李啟維：影響安平在地觀光

後疫情觀光業生存戰座談　李易騰：「精緻化」是關鍵！

「藻礁小蜜蜂之夜」屏東市16日晚登場　原民歌手戴曉君獻唱

生態實境遊戲尬墾丁　《魔幻海角：森林的試煉》春節開跑

零接觸經濟！好釋帶回迦　新北攜手台東共同行銷「鳳梨釋迦」

中央警察大學新任校長陳檡文就職　徐國勇：培養治安人才責任重

來去眷村民宿住一晚　歷史建築馬祖新村隱園民宿揭牌

「罷王團結之夜」國民黨總動員籲中壢人開第一槍「反萊豬」

郭靜首登《飢餓》挑戰人體蜈蚣走吊橋　崩潰累爆大喊：絕望

英變種病毒可能「在美國流行」　美CDC警告：時間點就在3月

《再見王子》棉花糖宣布回歸！　休7年「突發4關鍵字」粉絲爆雞皮

川普爆反擊「挺彈劾」10名背叛者！急召顧問密會　搶救黨內聲勢

年終大掃除　環保局：台南小年夜、除夕都加班清運

悼扁媽病逝　賴清德讚：她是一位偉大的母親

塞爾提克1周沒出賽大勝魔術27分　布朗21分領團隊6人上雙　

大麥克指數出爐！央行解讀：不適合用來評估均衡匯率

10種意想不到的癌症症狀！皮膚癢、耳朵痛也要注意

日職春訓效益120億日圓瞬間歸零　宮崎縣6隊採無觀眾

地方熱門新聞

全台最矮！嘉義布袋景山高11米

罷王團結之夜　國民黨：罷王、反萊豬

嘉義聞人洪鴻彬過世　網紅「小商人」發文悼念

歷史建築　馬祖新村隱園民宿揭牌

獨居翁服農藥輕生　佳佐警即刻救援阻憾事

小英總統前往台南仁德明直宮參拜祈福

寒流強襲！桃園水池「免費送魚」限自帶魚網撈

小英總統與黃偉哲體驗台南竹溪水岸風情

新北農路「路殺工程」　近九成動物遠離死亡

台南安平區路標錯誤店家困擾

忙招呼客人　「柑仔店」頭家忘了廚房在「炸油」

罷王投票：3種人不能投

友人臉書發現自殺訊息報警即刻救援

墾丁《魔幻海角：森林的試煉》春節開跑

更多熱門

相關新聞

秀智同款「巨大版」Pin水桶包好燒

秀智同款「巨大版」Pin水桶包好燒

韓女星裴秀智於主演韓劇《Start Up》曾背上眾多精品袋款，其中還包括了比利時皇家御用品牌DELVAUX的巨大版Pin Bag，引起網友們搜索；此外，因出演《夫婦的世界》而爆紅的凍齡女星金喜愛，不管是在劇中還是私下，也都經常選用DELVAUX的手袋，經典的Brillant包款正是她的愛包之一。今年春夏DELVAUX改造經典，不只是為明星愛包Pin Bag新增田園風格的巨大尺寸，也為Brillant換上覆盆莓、杏桃橘、靛藍等全新色彩。

16名宅配員過勞死！南韓物流業擬春節前罷工

16名宅配員過勞死！南韓物流業擬春節前罷工

2021 CES居家機器人大升級

2021 CES居家機器人大升級

【2021 CES】更科技的疫情口罩

【2021 CES】更科技的疫情口罩

桃機為春節加強旅客活動區域防疫

桃機為春節加強旅客活動區域防疫

關鍵字：

墾丁森林遊樂區屏東林管處春節2021

讀者迴響

熱門新聞

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

只買2檔ETF！台大40K男2年賺760萬

路邊驚見「碳烤10…」新莊男一看單位心都碎了

小白被餵只給看半臉！網見牠笑歪

極品台男求復合　女友爆發4句神反擊

有人公園遛獅子！飼主無奈喊冤望

12秒恐怖慎入　女孩長髮藏頭蝨王國

余苑綺少外食不碰油炸罹癌1關鍵

孫協志《叱咤風雲》畫面全刪光！

車主會去好市多換輪胎嗎？內行人曝真相

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

趙少康預言2024總統當選人　沈玉琳：台灣沒救了

快訊／陳水扁母親陳李慎病逝　享壽94歲

更多

最夯影音

更多
周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑
《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面