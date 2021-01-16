生態實境遊戲尬墾丁　《魔幻海角：森林的試煉》春節開跑

墾丁國家森林遊樂區以「森林生態」為主題，於春節前推出時下流行的實境遊戲《魔幻海角：森林的試煉》。（圖／屏東林管處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

到墾丁不只逛大街！2021年墾丁國家森林遊樂區以「森林生態」為主題，將於春節前推出時下流行的實境遊戲《魔幻海角：森林的試煉》，引領民眾透過實境遊戲，深入墾丁森林，以推理解謎轉換深度旅遊新體驗，將以生態旅遊翻轉刻板印象。相關資訊請追蹤墾丁國家森林遊樂區粉絲專頁https://www.facebook.com/ktforestarea)。

▲▼活動主視覺、玩家解謎。

恆春半島坐擁山海交織而成的熱帶生態美景，除了陽光、大海，更具有獨特的石灰岩洞穴地質景觀、巨大的白榕林等豐富自然生態美景，只要自墾丁大街路口牌樓上行15分鐘，就可到達遠離塵囂的墾丁國家森林遊樂區。

屏東林管處為推廣生態旅遊並吸引年輕族群，特邀請實境遊戲團隊規劃《魔幻海角：森林的試煉》首部曲，以時下最流行的推理解謎遊戲，結合墾丁森林遊樂區灰面鷲、梅花鹿、銀葉板根、棋盤腳等代表生物，將森林遊樂區打造成奇幻故事情境，激發民眾探索森林生態的想像及興趣，讓遊客來到墾丁國家森林遊樂區，透過遊戲觀察及介紹對園區內的景物及生物有更深一層的認識，寓教於樂。

負責這次遊戲開發的芒果遊戲團隊，首次以國家森林遊樂區、自然生態主題進行設計，遊戲經過多次場勘及測試，故事情境發想以蔥鬱茂密的熱帶森林為題材，描述如同電影阿凡達場景並帶入如哈利波特魔法世界的想像，遊客將化身為魔導士與大自然的生物精靈對話，進而破解園區中包含石筍寶穴、花榭、茄冬巨木等七大關卡點，闖關同時就能走訪園區重要景觀點，從閱讀遊戲故事及解答中，了解墾丁生態特色。

墾丁國家森林遊樂區《魔幻海角：森林的試煉》實境遊戲，遊客只要購買遊戲道具盒，搭配可行動上網的手機，2～6人就能自行組隊遊玩，遊戲體驗不限時間，目前已開放網路預購中，春節前開放體驗，前500名過關民眾可兌換限量紀念品-環保後背包，還可以參加3月份紅包3600元、行李箱等好禮抽獎。

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