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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「蔡政府不要五四三」　葉毓蘭：中國拒介殼蟲也是商場遊戲規則

▲▼立法院內政委員會-葉毓蘭。（圖／記者周宸亘攝）

▲葉毓蘭。（圖／記者周宸亘攝）

記者蕭羽耘／台北報導

中國以台灣鳳梨遭多次檢出3種介殼蟲為由，3月起無預警暫停進口。國民黨立委葉毓蘭3日認為，檢出介殼蟲就好好處理，否則被買家拒買退貨，也是商場的遊戲規則，請蔡政府不要再「五四三」。

針對我國鳳梨遭封殺，葉毓蘭在臉書表示，希望台灣多點專業，少點分化對立的仇恨語言，農業的事件就請以農業解決。台灣鳳梨好吃，但是被檢出介殼蟲，就好好處理，否則被買家拒買退貨，也是商場的遊戲規則。

她提到，不能因為台灣接受川普政府強灌的萊豬、日本強餵的核食，就把科學專業都拋諸腦後。「我反進萊豬，不反美豬，」因為國人的飲食習慣吃內臟，而內臟的萊劑殘留值太高有礙健康，但是美國豬內臟成本太低有利可圖。

葉毓蘭重申，請蔡政府不要再「五四三」，好好用農業專業來解決農業問題，進口豬肉請明確標示萊劑含量，她也在文末諷刺農委會主委陳吉仲，Hashtag不能因為有個類偉人的豬農之子勵志故事，就把專業拋諸腦後。

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