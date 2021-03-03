封城不阻愛！她窗邊貼大字報示愛鄰居　對方回應引網暴動：在一起

▲女網友透過窗戶的大字報追愛。（圖／翻攝自tiktok／@a129593a）

記者葉睿涵／綜合報導

疫情期間要認識新朋友，甚至與之展開一段戀情並不容易，但英國一位女網友遇見愛後，卻努力打破封城阻礙、勇敢逐愛，而且這段關係似乎還有發展下一步的可能，讓人十分期待他們能形成一段佳話。這位網友將自己的「追愛故事」上傳到TikTok後，瞬間引來近3萬人按讚，紛紛暴動敲碗要求她趕快公佈這段浪漫愛情故事的續集。

綜合外媒報導，這位用戶名為@a129593a的女網友最近被住在對街的男鄰居所吸引，每天情不自禁地觀察對方在臥室中的一舉一動，甚至還用手機錄下對方要去騎自行車，或是在家中彈吉他的畫面。覺察自己的情感後，她決定主動出擊，試圖與對方認識。

這名網友用數張A4紙拼成一個大字報貼在窗戶上，並寫下「@那個陽台上有輛自行車的男人，你是單身嗎」，企圖引起對面男子的的注意。沒想到，這名男子居然也學著她的方法，在窗戶上「回信」了，不過答复卻讓女網友傷心欲絕。原來這名男子確實是單身，但他即將在2個月內搬家，所以他只好婉拒女網友的愛意，貼心的他甚至還在信息下方特別註明，「要維持浪漫情懷哦！」

儘管很失望，但女網友並未放棄。她抱著「姑且一試」的心態，希望對方也能和她一樣給彼此一個機會，還在大字報上寫下自己的電話號碼，以便於聯絡。不久後，女網友居然真的收到了對方的手機訊息，但女網友將她的訊息打上了馬賽克，讓網友們十分焦急，想知道倆人的進展如何，並真摯地祝福倆人「在一起」。

儘管這段浪漫的愛情故事聽起來很唯美，但也有不少網友表示，「這樣的行為其實有些詭異、可怕，這和追踪狂、偷窺狂無異啊」、「如果有鄰居這樣對我，我會很害怕」，甚至還有網友認為，影片中的輕鬆配樂讓人們忽略了影片中的犯罪色彩，因為女網友的行徑已經接近非法跟踪、騷擾與偷窺。

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