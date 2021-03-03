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研究：巴西「P.1變種病毒」傳染力高2.2倍　再感染率可能破6成

▲▼新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲研究指出，巴西新冠變種病毒株「P.1」的傳染力比原本高出2.2倍。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

首見於巴西亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）的變種病毒株「P.1」快速傳播，迄今已有25個國家都出現病例。巴西與英國合作研究指出，這種P.1變種病毒的傳染力，可能比起其他的新冠病毒株高出2.2倍，更令人不安的是，每100名康復的染疫者，其中最多可能有61人會因為接觸P.1變種病毒株而二次感染。

根據《紐約時報》報導，倫敦帝國理工學院、牛津大學與巴西聖保羅大學的新研究指出，瑪瑙斯地區截至2020年10月為止已有超過67%的人染疫，甚至有科學家認為在春季以前會達到群體免疫，但到了2021年初瑪瑙斯竟又再次面臨疫情高峰，而約在11月前後出現的P.1變種病毒株，可能就是導致病例破紀錄激增的主因。

研究人員在瑪瑙斯當地進行血液採樣發現，變種病毒「P.1」在全數病例中的占比在7周內從0%增長到87%，傳染力是其他類型病毒株的1.4到2.2倍，而且有25%到61%的機率能規避染疫所帶來的免疫力，意即每100名新冠康復者中最多可能有61人會再次感染P.1病毒。

倫敦帝國理工學院病毒學家法利亞（Nuno Faria）博士表示，必須加倍投入減緩病毒傳播的措施，例如，盡快加強疫苗接種工作，目前沒有證據顯示疫苗對P.1病毒失效，「我們需要比病毒更早一步。」梅藍（Thomas Mellan）博士則稱，研究雖然發現P.1變種病毒的死亡風險有所增加，但這是在城市出現缺乏氧氣供應等「嚴重醫療問題」時才會發生。

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