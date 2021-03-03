快訊／南韓驚傳首例接種疫苗後死亡！　男子突然「心臟病發」

▲南韓開放新冠疫苗接種後，出現首起死亡案例。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓開放民眾接種阿斯利康（AZ）、輝瑞新冠病毒（COVID-19）疫苗持續至第4天，昨（2）日卻首度傳出死亡案例，突然心臟病發作、呼吸困難後死亡；另外還連續發生2起在施打疫苗後出現嚴重副作用的案例，皆為5、60多歲擁有慢性疾病史的男性。

根據《韓聯社》報導，京畿道衛生當局今（3）日透露，來自高陽市一山東區的50多歲男性2日在接種AZ疫苗後，傳出心臟病發作、呼吸困難，緊急接受治療，卻仍舊回天乏術，其生前患有心血管疾病、糖尿病、腦中風。

另外，相關人士也表示，道內2所療養院的住院患者50多歲與60多歲男性在接種AZ疫苗後，皆出現血壓降低、全身無力、頭痛等症狀，緊急送往醫院做進一步的治療。

當局相關人士表示，「來自議政府市某療養院的50多歲男性在接種20分鐘後，說話時突然開始結巴、頭痛、全身無力，緊急送往醫院治療，根據瞭解目前症狀已有好轉。」

他補充，「而另一名來自平澤市某療養院的60多歲男性，在接種AZ疫苗經過一天後，開始出現發燒、全身肌肉痠痛、血壓降低等症狀，緊急轉院至附近的大型醫院治療。」

該人士研判，2名患者先前即患有慢性疾病，其中來自議政府市的男性有高血壓、糖尿病，來自平澤市的男性則有腦血管相關疾病。而由於目前相關疫調結果仍未出爐，因此從目前出現的副作用症狀來分析，起因與對疫苗成分過敏有關的機率較低。

根據南韓中央防疫對策本部統計，從2月26日開放接種疫苗後至3月2日，共累計有156名患者在接種疫苗後出現副作用等異常反應，大部分皆是頭痛、噁心、高血壓等輕微症狀。

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