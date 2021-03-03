香港首例疑似「科興疫苗」亡　 衞署：因果關係未確立不煞停接種

▲香港一患慢性病長者，疑似接種科興疫苗後休克身亡。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港一名63歲男子2月26日接種科興疫苗兩日後死亡，衞生署及醫院管理局3日凌晨急發稿及舉行記者會交代事件。衞生署衞生防護中心總監林文健醫生強調，事件的因果關係仍未確立，因此不會暫停疫苗接種計劃，有待新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日開會審視情況後再決定。

據《東網》報導，一名63歲患有慢性病的長者，2月26日前往接種科興疫苗後，於2月27日因嚴重不適送醫治療，住院不久後休克，並於2月28日凌晨去世。

林文健表示，目前仍未能確定今次死亡事故與疫苗有關，相反新冠病毒來勢洶洶，因此只要當疫苗接種仍是「效益高於風險」時，接種計劃會繼續推行。

他被多次問到死亡是否屬於嚴重事故，為什麼不先暫停為長者或長期病患者接種時，他回應指，「不可在無證據、無確立因果下隨便煞停，建議患有嚴重、不受控的慢性病患者等，不應接種疫苗。」

被問到市民如何能夠確定自己的長期病是否穩定，適合接種疫苗，林文健稱，市民若不確定，例如有過敏史、「有好多病痛」，都可以先諮詢醫護意見，也可在政府的疫苗專題網站找到資料。他又認為，市民在預約、接種中心都有相關資訊提供，接種疫苗後也有30分鐘觀察，已將安全保障做到最大。

衞生署助理署長（藥物）陳凌峯就稱，「即使確定異常事件與疫苗相關，都有不同的跟進方式，例如在疫苗說明上加上一些未知的副作用，而若臨床事件評估專家委員會認為某款疫苗的風險很大，亦可交給顧問專家委員會再商討，決定是否繼續接種計劃。」