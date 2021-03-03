「啊...嘴巴張開」陸兩會檢疫直擊！　提前9小時閉環管理

▲2021大陸全國兩會每場活動舉辦前，對上會媒體進行核酸檢測、閉環式管理。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國「兩會」4日起開幕，首場活動政協開幕前記者會今（3日）下午登場，為確保防疫維安「滴水不漏」，上會者每天需提前接受「閉環式管理」，以《ETtoday新聞雲》駐京記者為例，下午3時的記者會，清晨6時做核酸檢測，醫護人員咽拭子採樣也較其他地方「插得更深、刮得更久」，不少中外記者難忍乾癢，面部表情糾結。

受新冠疫情影響，今年大陸兩會會期預計比照去年，較往年濃縮，提前至11日閉幕，除開放媒體採訪名額限縮，主要活動也多採人流管制，或將採訪改以視訊、影音、書面方式進行。疫情前動輒數百人、上千人齊聚人民大會堂，在大廳、廣場「追趕跑跳碰」的情況已不復見。

▲因應疫情持續，兩會上中外媒體，統一接受閉環式管理。（圖／記者陳政錄攝）

3日下午舉辦的政協開幕前記者會，《ETtoday新聞雲》前一天才收到通知，確認能否進場，並被要求一早6時至華濱大酒店報告，與其他境外、港澳駐京媒體一同進行核酸檢測，完成後即上樓進入酒店房間，進行「閉環式管理」，待核酸檢測結果出爐呈陰性後，統一乘車前往會場。

「啊...嘴巴張開」，面對前來檢測的中外記者，醫護人員在核對身分後，發放檢疫試管，由醫護人員安撫情緒、做心理建設後，將長棉籤插入受測者喉嚨。由於兩會醫護人員在採集咽拭子時，插的比記者過往做過的咽拭子檢疫更深、刮得更久，不少人面部糾結、喉嚨乾癢，但有一港澳媒體私下坦言，採多了，也就習慣了，只要不是傳說中的「肛拭子」採樣，就沒什麼好怕的。

▲中外駐京媒體均需接受咽拭子採樣。（圖／記者陳政錄攝）

按照現有議程安排，2021年大陸全國兩會，政協發布會於今（3日）下午召開，全國政協大會4日開幕，將討論國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要草案等，全國政協主席汪洋發表年度工作報告，另人大記者會定於4日晚間召開，5日的人大開幕式上，將審議政府工作報告、十四五規劃等，並由國務院總理李克強發表年度政府工作報告。

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▼上會前閉環式管理，由酒店人員身著防護服統一送餐、不得外出。（圖／記者陳政錄攝）