兩會召開北京維安升級！　上會前需「閉環式管理」

▲兩會召開前夕，本就戒備森嚴的北京天安周邊地區，管控又更加碼。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國「兩會」4日起開幕，面對首場活動—全國政協大會新聞發布會3日登場，人民大會堂、天安門周邊和梅地亞媒體中心維安、防疫層級全面升級，除加強人流管控、證件查驗，對中外「上會」媒體也比照去年，每天進行核酸檢測的作法，甚至會要求前一天先入住指定酒店，進行「閉環式管理」，呈陰性才能進入會場。

事實上，由於年初大陸東北、華北地區本土疫情復發，為確保兩會順利舉辦，北京對海外入境人員採取最嚴「21+7」隔離和健康管理措施，境內高中風險地區人員原則上不能進京、低風險地區須持核酸檢測證明，對郵件全面實行投遞前「二次安檢」等。





▲天安門周邊執勤人員換崗。（圖／記者陳政錄攝）

與此同時，北京市宣布3月1日零時至3月12日24時期間，在北京市行政區域內的飛行器禁飛規定，側面揭露2021年兩會會期可能比照2020年較往年縮短，提前至11日閉幕；另北京依照慣例，於會議舉行地區實行交通管制，商店不准販賣尖銳物品，增加天安門、人民大會堂周邊的武警進駐、民警巡邏等。

會議安排上，考量疫情防控，今年兩會除本土官媒外，僅邀請駐京中外記者參加，採訪多改採視訊、線上、影音方式進行，政協記者會等於梅地亞媒體中心舉辦，且各個主要活動也嚴控入場人數，媒體得先接到大會通知，才能確定是否可以入場，不像疫情前憑兩會記者採訪證，多數會議皆可進場採訪；另除已公布的政協發布會、政協大會4日開幕、人大大會5日開幕外，其他議程均尚未揭露。

▲中外駐京記者上會前，需到大會指定酒店進行核酸檢測和閉環式管理。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，今年對參會人員的「閉環式管理」也比照2020年的標準，並做些許修正，要求本土官媒記者採閉環式管理、要求提前施打新冠疫苗外，駐京採訪的外媒、台灣、港澳記者，上會前須提前至少7個小時，赴華濱國際大酒店（去年為釣魚台飯店）進行核酸檢測，呈陰性才能上車統一入場，若是一早的會議，甚至需要提前一天入住。

據已揭露內容，2021年大陸全國兩會，政協發布會將於今（3日）下午召開，全國政協大會4日開幕，將討論國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要草案，全國政協主席汪洋發表年度工作報告，另人大記者會定於4日晚間召開，5日的人大開幕式上，將審議政府工作報告、十四五規劃等，並由國務院總理李克強發表年度政府工作報告；據港媒《明報》報導，本次大陸全國兩會，會期將較往年濃縮，提前至11日閉幕。

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