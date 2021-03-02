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挺藻礁等於挺藍？　王鴻薇：丟馬英九鞋的獨派也挺國民黨？

▲▼對於民進黨指控國民黨帶風向，王鴻薇說，獨派蔡丁貴也挺國民黨？（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

▲對於民進黨指控國民黨帶風向，王鴻薇說，獨派蔡丁貴也挺國民黨？（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

記者黃巈禾／台北報導

中油在桃園觀塘工業區興建第3座天然氣接收站，引發環團發起「珍愛藻礁公投」連署，捍衛藻礁生態。對於民進黨指控國民黨帶風向，國民黨台北市議員王鴻薇表示，「1450再拗呀！丟馬英九鞋的大獨派挺國民黨嗎？」

公投護台灣聯盟促進會、制憲基金會、台灣團結聯盟、自由台灣黨等多個獨派團體和政黨，2日在立法院召開記者會，呼籲民眾加入藻礁公投連署，被外界解讀泛綠「網內互打」。公投護台灣聯盟促進會總召蔡丁貴表示，民進黨支持者擔心對民進黨的批評或不同意見會被國民黨見縫插針，民進黨支持者希望本土社團不要講話，但這種狀況不健康。

對於國民黨被指控帶風向，王鴻薇2日在臉書提到，隨著全民對愛護藻礁公投的關注度越來越高，連署數量飆升，民進黨又開始使出慣用的手法，利用側翼、黨政資源來帶風向，洗腦大家挺藻礁就是挺國民黨，不過，曾經燒國旗，丟馬英九鞋的知名獨派蔡丁貴，難道這些人現在在綠營眼中，也都是支持國民黨的嗎？愛護藻礁是環境議題，請民進黨不要再只會帶風向、推給前朝、做梗圖，打臉自己的盟友和夥伴！

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藻礁王鴻薇馬英九國民黨

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