加州休旅車「超載19人」！　遭大貨車攔腰撞爛至少15死

▲休旅車車身幾乎全毀。(圖/翻攝自推特「@UFWupdates」)

文/中央社洛杉磯2日綜合外電報導

美國加州南部森特羅(El Centro)官員表示,一輛載滿人的運動休旅車(SUV)今天在當地與一輛裝滿碎石的大型卡車碰撞,至少造成15人死亡。

森特羅地區醫療中心官員克魯茲(Judy Cruz)指出,他們相信,這輛運動休旅車事發時有27名乘客在車上。

Macario Mora, a spokesman for Customs and Border Protection in Yuma and El Centro, say it “was an unusual number of people in an SUV, but we don’t know who they were,” Mora said.



“They might have just been farmworkers.”



Quite a statement.https://t.co/oADtJUNRKa