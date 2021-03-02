服務生「2字稱呼」跳針5次！　正妹氣瘋忍不住嗆：會不會做生意啊

▲被服務生狂喊2字，她氣炸了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱茀濱／綜合報導

服務業對客人的尊稱不同，若沒拿捏好分寸恐怕會踩到對方的地雷。對此，一名正妹抱怨，日前她和朋友到燒烤店用餐，沒想到接待人員狂跳針喊了她5次「大姐」，讓她超不爽忍不住嗆說「聽了真的覺得很煩！」貼文曝光掀起網友熱議。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文說，先前她和朋友路過某間中高價位的燒烤店，兩人看了店外菜單後，一致同意進去吃飯，「於是我們2個人便拉開他們的大門進入，一進門服務生趕緊過來接待」，原PO認為到此時店內氣氛都算不錯。

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沒想到另外一名服務生前來帶位時，竟稱呼她為「大姐」，起初原PO覺得算了，但喊到第5次實在忍不住回說「可以叫我小姐就好了嗎？」強烈影響到她的用餐心情。原PO事後抱怨，一直被叫大姐聽了真的覺得很煩，「我這個中年熟女越聽越火，會不會做生意啊，幸好餐廳的餐點好吃，稍微撫平我的玻璃心。」

貼文一出，不少網友表示深有同感，「被叫大姐真的很煩」、「真不會說話！我也因為店員叫我媽歐巴桑發過脾氣」、「我去市場被那種不會講話的大叔，叫大姐也覺得很.....」、「之前被一個看起來同年叫大姐，傻眼」、「我上次去牛排店還被店員叫阿姨，一整個爆氣，會不會做生意呀！有哪個女生想被叫阿姨」。

另外，也有人說，「不懂做生意，嘴巴都不甜。我當店員時，80歲的阿嬤我也叫她小姐」、「如果叫小姐姐會不會好一點？」、「不管幾歲，開口一律叫美女，保證生意興隆」、「在我眼裡、只要是女生我都稱呼美女⋯⋯⋯」、「聰明的服務員都知道男的叫帥哥，女的叫美女」。

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