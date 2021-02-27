高雄人太失控！「靠墊大」肉串才10元　她買5袋價錢驚呆：俗到哭X

▲跟靠墊一樣大的肉串才10元！（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「南部人真的很失控！」一名女網友日前去高雄玩時，友人便一直嚷嚷著某雞排店「那個肉串這麼大才10元」，真的好吃又便宜，問她要不要買；於是，她就以北部鹽酥雞的分量來想，並向好友說要點些什麼。過沒多久後，餐點就炸好了，原PO看到後忍不住直呼「也太多了吧」，跟靠墊差不多大的肉串居然才10元，「真的俗到哭X！」

這名女網友在臉書社團「爆怨2公社」上發文表示，她日前去高雄玩時，本來要和好友一起去吃丹丹漢堡，怎料對方半路竟繞去另家雞排店；好友當時一直嚷嚷著「那個肉串這麼大才十元，是不是很便宜？」肉串大又好吃，冷掉了還是超讚。

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▲原PO對這家雞排店讚不絕口。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO聽聞後，便以中、北部的分量試想，向好友說要點什麼。原PO表示，他們到現場時，正好沒有排隊人潮，加上店家本來就已經炸好了，所以速度很快，友人隨即就帶著「5支肉串、1支（雞）屁股、2份魷魚、1份三角骨（多到快滿出紙袋）、1份軟骨」走向她。

原PO眼見友人手上「很有重量」的炸物，當場嚇傻，直呼「也太多了吧」，這根本是2餐的分量了，等一下恐怕吃不下丹丹漢堡了。原PO事後也拍下戰利品，大讚跟靠墊差不多大支的肉串居然只要10元，而整袋總共也才250元，實在「俗到哭X！」

▲5大袋總共才250塊！（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「仁武人經過，這家真的讚」、「好懷念！所以剛北漂時真的很不習慣」、「雞排真的好吃又好便宜，從小吃到大」、「高雄人就是熱情」、「看了好餓」、「來南部當然要吃飽啊」、「來南部吃不飽很難欸」、「從小吃到大！就是這麼誇張」、「這間真的好吃」。