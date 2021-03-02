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外送員裝密錄器！燒烤老闆：擺臭臉逼1分鐘出餐　公告2點回擊了

▲▼熊貓外送、FOODPANDA。（圖／記者林敬旻攝）

▲現在美食外送很夯。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

之前「台中富王鴨肉店」的老闆罵女外送員，被對方以密錄器錄影告發，引發軒然大波。一名燒烤店的老闆則發文抱怨，指部分外送員仗著有裝密錄器，逼1分鐘內出單，於是他寫了張公告提醒，2種情況下有權不出單，並點名「五五俱樂部們」。

這名老闆近日在「爆怨2公社」臉書社團說，自從鴨肉事件後，「多了部分外送員仗著有密錄器，什麼擺臭臉啊！催單…碎碎唸的都出來了，就一副故意要惹店家生氣，然後再來PO網的。」

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原PO表示，「我知道外送人員工作辛苦，但是多了超級多只想跑近單，一到店家就要立馬催單，擺臉色……問題是：平板沒響單啊！不然就是剛響正在列印……逼店家1分鐘內出餐，我賣炸烤的最快也要3-5分鐘，你不願意等可以轉，別人很願意跑的。」

▼老闆公告提醒外送員注意。（圖／翻攝「爆怨2公社」臉書社團）

外送員裝密錄器！燒烤老闆：擺臭臉逼1分鐘出餐　公告2點回擊了。（圖／翻攝「爆怨2公社」臉書社團）

原PO還說，現在的外送員真的很扯，便服、短褲、拖鞋、沒大箱，男女朋友互載著一來就要拿餐，「我沒辦法識別你啊！不給你訂單餐點，這是對工作、對顧客的一種尊重…既然是工作，一切按照規定來不是很好嗎？」他說，最近做到真的心很累了。

老闆也貼出公告，只見上頭提醒外送員，若有兩種情況，本店有權不出餐，「第一，完全無法辨別身分者，箱子、制服、安全帽或其他皆無；第二，『五五俱樂部們』，本店訂單不符您的取餐時間與距離，煩請您轉單。」

有網友好奇什麼是「五五俱樂部」？對此，有人解答，是指只跑近單、不接遠單、只領最低55元一單的外送員。許多人留言，「老闆辛苦了」、「鴨肉店事件不是外送員的護身符啦！不是PO上來就是店家的錯，大家並不是白痴，要是外送員無理討拍，只有被巴臉的份，店家只要和氣待人照規矩走就好。」

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