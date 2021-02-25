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點餛飩湯被問「這1句」！他怒譙老闆「奸商」　網見真相反砲轟

▲▼餛飩,雲吞,扁食,小吃,水餃,小吃店,美食,排隊,晚餐,中餐,點心。（圖／CFP）

▲有網友下班後點了一碗餛飩湯被老闆「一句話」惹怒，上網PO文抱怨。（示意圖／CFP）

實習記者閔文昱／綜合報導

有些店家會在客人點完餐後詢問有沒有需要加點，若客人不需要可以直接表明拒絕就好，沒想到卻有人認為這樣的舉動彷彿就是陷阱，怒批店家是「奸商」，引發網友關注。

一名網友在「爆怨2公社」發文表示，昨天去一間店家買餛飩湯時，被老闆詢問「加一顆蛋好不好？」本只是一般詢問加點的舉動卻讓原PO氣炸了，認為這樣的行為根本是陷阱，萬一因此不小心答應不就把不想吃的東西買回家了，「搞不懂老人賣東西為啥都跟奸商一樣心機重，每次買都要很小心。」

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原PO接著抱怨，老闆這樣的詢問方式很容易就讓消費者直接答應，然後就買了一個根本不想吃的東西回家，「上班已經夠累了，下班吃個飯還要提心吊膽注意老人的陷阱問答」，表明以後再也不會去同一家店消費。

▲原PO認為老闆的詢問方式很容易使人受騙。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲原PO認為老闆的詢問方式很容易使人受騙。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

貼文一岀引發熱議，許多網友抱持著不同想法，認為如果是自己答應的怎麼可以怪罪給店家，紛紛留言，「說不要還加的，才是奸商好嗎」、「這是行銷手法而已，奸商是五元商品故意賣你五十元」、「這不叫奸商吧？做生意的行銷方式而已。」、「這算騙嗎？說不要不就好了」、「奇怪，服務業只是詢問當店有的產品，這也叫奸商？這什麼邏輯啊？」、「感覺跟老人沒關係耶，很多做吃的服務業都會問，不是嗎？」、「你拒絕不就好了，不然你進速食店還不氣到中風，然後又變成年青打工族的鍋」。

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