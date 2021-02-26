　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

白菜滷湯25元「料少、不熱又沒味」　她心痛：比自助餐清湯還慘

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲這碗湯要價25元。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「不知道物價何時這樣貴？」一名女網友日前點了一碗25元的白菜滷湯，結果餐點一來，她立刻傻眼，直言「比自助餐的清湯還慘！」照片曝光後，立刻引發熱議，有網友就回應，「這是川菜經典的開水白菜」、「這叫開水白菜，很費工很難做的呢」。

這名女網友在臉書社團「爆怨2公社」上發文表示，她日前到台南某火雞肉飯店用餐時，點了一碗25元的白菜滷湯，但是餐點一上，她就立刻傻眼，因為湯的份量不但很少，而且還幾乎沒什麼料。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，白菜滷湯理應要有滿滿的白菜，但是這碗真的顛覆了她的想像，「比自助餐的清湯還慘！」她事後也在留言區無奈透露，「湯還不會熱」，而且味道真的很淡，讓她覺得自己根本就是「盤子」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲原PO驚喊，「也太貴了吧！」（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

照片曝光後，網友紛紛留言回應，「我只看到滿滿的浮油，他應該直接用雞油煮白菜而已」、「白菜滷『湯』，他賣的是『湯』啊」、「我晚餐買簡餐附的大白菜湯還比你這碗料還多」、「還是叫陽春麵不要麵」、「這是開水白菜啊」、「你撿到便宜了，外面開水白菜一道...」、「那個字有結界，湯就只能到那個字的下面」、「心痛的湯」。

不過也有網友替店家說話，「菜要洗、要切，煮要水、要瓦斯，店要店租，有做過餐飲的就覺得還好」、「物價高、薪水也調整，光店面、水電、瓦斯、人事費用，算便宜了，有開店的都知道」、「如果店家有標價我是覺得還好，因為決定權在自己」。

ET快訊
李立群證實二女兒分手黑人男友！ 被酸「一定很爽」高EQ回應
快訊／天下第一分局集體收賄503萬　2警+10酒店業者遭起訴
蘭潭「鯉魚精抓交替」情侶離奇溺斃　每年都死人！警曝巡邏潛規則
iPhone 13終於拔掉瀏海？庫克：iPhone將迎來令人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台唯一！華航首奪「航空業銀獎」　全球僅6家航空公司列年鑑

網友闖「神秘公廁」解放…還讚沖水量很大！中市府：那裡已封24年

白菜滷湯25元「料少、不熱又沒味」　她心痛：比自助餐清湯還慘

「綠皮香蕉燉雞腳」治膝關節痛？　營養師：當心無效反增血脂

人妻結婚第二年「洗碗要用搶的」　天使婆婆勸：回來就當放假

多給一份雞塊！暖心女「一動作」想救外送員　同行驚呼：慘了

觀音山成海上仙山！鄭明典貼照：逆溫層還是很低　北部空污紅害

酸「天母人從不自稱士林人很優越」　鄉民曝天玉街才是真王者

元宵天灰灰！入夜變天「228連假降溫7℃」　北部空品紅色警戒

珍奶吸一口像臭酸龍眼乾　她開蓋驚見「火鍋高湯」畫面噁爆

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

Tony曾臉黑撂重話：無法忍受Max了！　隋棠認育兒犯錯…曝他溫暖陪伴影片

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

機車環島！他沿途記錄台灣之美 俯瞰壯麗景色：人生必去的旅行

大量「神奇灰泡泡」冒阿根廷海岸 像咖啡上的奶泡...遊客爽躺瘋玩

全台唯一！華航首奪「航空業銀獎」　全球僅6家航空公司列年鑑

網友闖「神秘公廁」解放…還讚沖水量很大！中市府：那裡已封24年

白菜滷湯25元「料少、不熱又沒味」　她心痛：比自助餐清湯還慘

「綠皮香蕉燉雞腳」治膝關節痛？　營養師：當心無效反增血脂

人妻結婚第二年「洗碗要用搶的」　天使婆婆勸：回來就當放假

多給一份雞塊！暖心女「一動作」想救外送員　同行驚呼：慘了

觀音山成海上仙山！鄭明典貼照：逆溫層還是很低　北部空污紅害

酸「天母人從不自稱士林人很優越」　鄉民曝天玉街才是真王者

元宵天灰灰！入夜變天「228連假降溫7℃」　北部空品紅色警戒

珍奶吸一口像臭酸龍眼乾　她開蓋驚見「火鍋高湯」畫面噁爆

前國手《全明星2》前三名都沒進　曹佑寧崩潰自嘲「遭屌打！」

衛生棉也要認真選！三種熱銷衛生棉全聯限時特價中　選對了！那個來一定沒煩惱！

12星座3／1～3／7愛情週運　巨蟹易不耐煩、水瓶有積極作為

外交官也難逃肛拭子檢測！美國怒了　秒提抗議「下令拒絕採檢」

蘇揆下令僅3理由今可缺席總質詢　只見吳釗燮吊「懸臂護具」赴會

全台唯一！華航首奪「航空業銀獎」　全球僅6家航空公司列年鑑

歐霸16強出爐英超3隊有望上演內戰　3支歐冠球隊提前出局

慶富造海軍獵雷艦「詐貸63億」！老董陳慶男二審仍重判25年

藻礁公投》翁達瑞／公投文字不老實　「重啟核四」恐成替代方案！

台中台灣大道路樹暗夜斷裂砸地　2騎士閃不過衰撞倒地車毀人傷

16歲男高中生同時讓4妹懷孕！網友嚇傻：真有前途

生活熱門新聞

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

珍奶吸一口臭酸　開蓋見火鍋高湯

人生重來還會生小孩嗎？網曝真心話：會

夫拍A片像著了魔！婆婆嗆媳：我兒就是不愛妳

7年級生存款破百萬了嗎？　網：嗆我嗆夠了沒！

屎意快衝破肛門　妹子驚見鬼公廁

倒春寒！更強冷空氣南下時間曝　連假前變天「雨更多」

元宵節12大禁忌！別穿這色條紋衣、做「這事」

1天就達標！理科太太募資「破1700萬」賣爆

好市多樓梯「密集恐懼式」建滿牆　內行人：救你一命

南一中生求上1夯系　網狂讚：薪水贏電機

元宵入夜變天「228連假降溫7℃」　北部空品紅色警戒

加油站打手機「不怕爆炸？」　網打臉：觀念落後

水瓶留意身體！12星座「1週運勢」曝

更多熱門

相關新聞

點餛飩湯被問「這句」！他譙老闆「奸商」　

點餛飩湯被問「這句」！他譙老闆「奸商」　

有些店家會在客人點完餐後詢問有沒有需要加點，若客人不需要可以直接表明拒絕就好，沒想到卻有人認為這樣的舉動彷彿就是陷阱，怒批店家是「奸商」，引發網友關注。

他臨停紅線餵奶！暖警不罰了：慢慢來別趕

他臨停紅線餵奶！暖警不罰了：慢慢來別趕

超商「6物佔位」畫面曝　網看傻！

超商「6物佔位」畫面曝　網看傻！

提醒國道女開大燈被比中指　她狂笑曝結局：很有緣

提醒國道女開大燈被比中指　她狂笑曝結局：很有緣

媽廁所門口放4字地墊　女兒看傻眼

媽廁所門口放4字地墊　女兒看傻眼

關鍵字：

白菜滷湯爆怨2公社

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙小僑小孩沒保住　劉亮佐心痛發聲

頂樓設佛堂！對面教授照強光、擺鬼面具　屋主超崩潰

正妹醫自吸迷姦藥64秒不省人事！實拍昏迷過程太震撼

起底鳳梨「高顏值親弟」政大畢業

最正岳母和女婿坐一起被誤認情侶！女兒看後沉默

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

福原愛回日本原因！驚爆拒訪內幕

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

野生羅志祥「西門町街頭掃地」！

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

55歲的邰智源到底在拚什麼？

台北195帥哥「徵學生」！學經歷嚇壞網：是鬼嗎？

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

未婚妻還原謝和弦崩潰始末！

陽明山看日出　女大生被架刀性侵猛哭

更多

最夯影音

更多
調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁
國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面