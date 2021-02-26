白菜滷湯25元「料少、不熱又沒味」　她心痛：比自助餐清湯還慘

▲這碗湯要價25元。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「不知道物價何時這樣貴？」一名女網友日前點了一碗25元的白菜滷湯，結果餐點一來，她立刻傻眼，直言「比自助餐的清湯還慘！」照片曝光後，立刻引發熱議，有網友就回應，「這是川菜經典的開水白菜」、「這叫開水白菜，很費工很難做的呢」。

這名女網友在臉書社團「爆怨2公社」上發文表示，她日前到台南某火雞肉飯店用餐時，點了一碗25元的白菜滷湯，但是餐點一上，她就立刻傻眼，因為湯的份量不但很少，而且還幾乎沒什麼料。

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原PO表示，白菜滷湯理應要有滿滿的白菜，但是這碗真的顛覆了她的想像，「比自助餐的清湯還慘！」她事後也在留言區無奈透露，「湯還不會熱」，而且味道真的很淡，讓她覺得自己根本就是「盤子」。

▲原PO驚喊，「也太貴了吧！」（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

照片曝光後，網友紛紛留言回應，「我只看到滿滿的浮油，他應該直接用雞油煮白菜而已」、「白菜滷『湯』，他賣的是『湯』啊」、「我晚餐買簡餐附的大白菜湯還比你這碗料還多」、「還是叫陽春麵不要麵」、「這是開水白菜啊」、「你撿到便宜了，外面開水白菜一道...」、「那個字有結界，湯就只能到那個字的下面」、「心痛的湯」。

不過也有網友替店家說話，「菜要洗、要切，煮要水、要瓦斯，店要店租，有做過餐飲的就覺得還好」、「物價高、薪水也調整，光店面、水電、瓦斯、人事費用，算便宜了，有開店的都知道」、「如果店家有標價我是覺得還好，因為決定權在自己」。