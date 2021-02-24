臨停紅線被敲窗！他抓奶瓶「後座急下車」...老警霸氣1句話暖心炸

▲警察看見原PO臨停是為了照顧小孩後，便暖心的說「慢慢來別趕。」（示意圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「警察也有溫暖、通人情的一面！」一名男網友發文表示，日前兒子不斷哭鬧，但他又找不到停車格，因此只好開進小巷弄、隨便找個空位停車，泡牛奶給兒子喝；只是才停沒多久，就有波麗士大人來敲窗，原以為會被開罰單的原PO稍微解釋後，想不到警察竟對他說「不用移，慢慢來別趕，孩子比較重要」，讓他覺得超暖心。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上發文表示，他日前開車出門時，兒子就在沿路不斷哭鬧，害得他必須趕緊停車泡牛奶哄他的心肝寶貝；不過繞了老半天，他就是找不到停車位，因此最後只好開進巷弄裡，隨便找個空位停下來。

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原PO當時沒有熄火就直接坐到後座泡牛奶，而此時，就有警察輕敲駕駛座的車窗。原PO走下車後，看見年輕的警員已經在查詢車牌，而年紀稍長的警員則滿臉疑惑的說，「這裡紅線，你人沒在駕駛座，你從後面下來？在幹嘛？」

▲原PO臨停遇到暖心警察。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO立刻拿起手中的奶瓶先是道歉，再解釋是因為兒子不斷哭鬧，而他又找不到停車格，所以才會進巷弄找空位暫停，「沒想這麼多，停下來就到後座了，不好意思，我馬上移車。」

老警員往後看了原PO兒子後，便說「不用移，慢慢來別趕，孩子比較重要」，接著就偕同年輕警員一同離去。原PO事後表示，雖然這個過程只花不到短短1分鐘，但心卻整個暖起來，「謝謝您！波麗士大人。」原PO也補充道，他停的空位雖是紅線，但並不會影響交通，是在兩個停車格中間。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「警察很多都很有人情味的」、「一個人帶小孩開車真的辛苦了」、「這樣的人民保母，滿分」、「法律不外乎人情，最好寫照」、「還好沒有遇到硬開罰單的警察，溫馨文」、「有時遇到這種警員真的蠻令人感到溫暖的」、「通情達理的員警，讚」、「真甘心的警察，當下心裡一定很暖」。