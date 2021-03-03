鳳梨4天認購數超4萬噸！　李明璇轟：蔡政府把台灣人的愛心當政績

▲國民黨青年黨代表李明璇。（圖／翻攝李明璇臉書）



記者邱茀濱／綜合報導

台灣鳳梨被大陸封殺後，除了農委會祭出10億元搶救鳳梨大作戰外，國人也紛紛自掏腰包力挺。不過，國民黨青年黨代表李明璇昨（2）日發文指出，民眾掀起搶救鳳梨潮，政府還高調大內宣「4天的認購數已超過去年賣到中國的4萬公噸」，她怒批蔡政府把「台灣人的愛心當作是政績」。

李明璇2日深夜在臉書PO文說，台灣鳳梨年產量約43萬公噸，年出口量約5萬公噸（占1成2），而銷到中國大陸的鳳梨量約4萬公噸，因此大部分鳳梨本來就是九成為內銷市場，沒想到蔡政府把台灣人的善良所衝出的業績，拿來跟外銷成績相比？還把台灣人純樸的愛心拿來當大內宣的工具，質疑「這怎能相提並論？」

她指出，自從邱太三上任陸委會主委，就顯示兩岸事務的處理方向真的要改變了，加上蘇貞昌也親自定調鳳梨是檢疫問題，並說不需要升高到政治層次；加上從蔡英文在春節期間的談話，再觀察到新的國安人事安排，其實都被視為向中國遞出橄欖枝、試圖營造兩岸氣氛和緩的。

李明璇認為目前的首要任務，應該積極透過陸委會、海基會平台與大陸協商，趕快消除介殼蟲殘留的疑慮；而蔡政府也有責任把事實向民眾報告，她怒批「今天你民進黨執政已經五年了，對大陸市場的外銷量年年俱增，賣鳳梨賣芒果賣釋迦每年越賣越多，而蔡政府自吹自捧的新南向政策，其成果卻慘不忍睹。」

她坦言，政府真的不要只會做「大內宣」騙人民，目前除了批評對岸無預警的作為之外，政府到底有沒有配套措施才是重點，當果農們都在憂愁西進困難重重時，難道政府還要搞舉「抗中旗幟」、高喊新南向政策才是王道嗎？

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