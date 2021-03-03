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禁銷售大陸晶片？陸網媒曝3真相：敢報復禁台產品將排山倒海而來

▲▼鳳梨 鳳梨相關產品 鳳梨酥 鳳梨乾 鳳梨汁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣鳳梨禁止出口大陸。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱茀濱／綜合報導

台灣鳳梨遭到大陸封殺後，不少人拋出禁止對大陸銷售晶片的反制措施。不過，大陸自媒體日前寫出評論強調，出口制裁需要硬實力在背後支撐，並分析執政黨不會報復的3點原因，包含若台灣敢主動挑起貿易戰，「各種禁止台系產品進口將會排山倒海」。

針對有人提議台灣禁止對大陸出口晶片作為報復，大陸知名微信公眾號《寧南山》發文回應說，雖然台灣晶片設計實力不錯，但聯發科、瑞昱、聯詠等公司的晶片並不具備不可替代性；而具有較高不可替代性的主要是台積電的「先進製程代工」，但這又涉及到美國的利益，難道台灣敢說高通、蘋果的晶片準備運往中國大陸的一律不接，「沒有絲毫可能性」。

「還有一個辦法就是禁止台灣代工廠為大陸晶片公司提供代工服務，這個會對中國大陸的晶片設計企業具有殺傷力。」但寧南山分析3點認為，台積電、聯電、力晶等公司在中國大陸都有工廠，難道都不接訂單嗎，那豈不是大量的投資打了水漂？

寧南山續指，第二這將利好中芯國際、華虹、三星等台系代工廠的競爭對手；第三則是台灣對中國大陸出口金額遠遠高於大陸對台灣出口金額。加上他認為其實台灣過去早就強烈抵制中國大陸公司的商品了，包括淘寶和愛奇藝被迫退出台灣市場、下架陸製區間測速設備、禁止中國大陸疫苗進口等。

因此寧南山認為民進黨並不會因鳳梨無法出口而大規模報復，他分析了3點原因，包含台灣對陸製的抵制和禁止本就常態化、鳳梨僅占台灣出口金額萬分之二的農產品，為此升級報復規模沒有必要。

值得注意的是，寧南山強調，兩岸經濟實力存在絕對差距，若台灣敢於主動挑起貿易戰並大規模報復，「那簡直正中國大陸的窮台派的下懷，各種禁止台系產品進口將會排山倒海」。

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