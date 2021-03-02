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社會 社會焦點 保障人權

檢疫隔離14天「欠1味」　他花2萬8買「毒洋芋片」...斜槓藥頭慘了

記者黃宥寧／台北報導

一名從菲律賓回台的陳姓男子需在陽明山檢疫隔離14天，豈料他毒癮難耐，竟聯繫從事遊戲軟體的斜槓藥頭沈男，將5包愷他命藏放在品客洋芋片的包裝罐內。沈男駕駛租賃小客車前往檢疫所大門崗哨亭，為掩飾犯行，竟佯稱自己是陳男家屬；當檢疫所人員打開包裹卻驚見竟是毒品，全案依法送辦。士林地院依照販賣三級毒品判處沈男1年10月。

陳男於去年9月從菲律賓返台，在陽明山檢疫隔離14天，竟以臉書及通訊軟體聯繫上沈男，並談妥以1公克2800元交易購買毒品愷他命，陳男再請朋友匯款2萬8千元給沈男。

陳男甚至在訊息裡指導沈男將5包愷他命藏放在品客洋芋片的包裝罐內，連同其他物資裝箱後封箱，沈男在9月24日凌晨12時許，駕駛租賃小客車，前往檢疫所大門崗哨亭，為掩飾犯行，竟佯稱是陳男家屬想要轉交物資給在檢疫所內的陳男，並在「物品簽收說明暨同意書」上的「家屬姓名」及「家屬簽名」之欄位偽簽「陳士倫」署名各1枚。

但謹慎的檢疫所人員嚴格控管所有進入物資，並當場拆箱要給陳男的包裹，驚見洋芋片罐竟有拆封痕跡，認為有異並打開罐子竟發現5包毒品，立即報警處理。

警方事後追查，發現沈姓男子租車運毒上山，最後循線在內湖逮人。沈男表示自己是跟綽號「小白」及綽號「揚旗」2名男子購買愷他命5包共5克，賺取4000元價差。

法官審酌沈男為掩飾犯行，佯裝是陳男家屬「陳士倫」，甚至偽造「物品簽收說明暨同意書」，不顧國法行為所為非是，應予非難，但考量坦承犯行並且供出毒品來源，給予減刑一次。

士林地院仍依犯行使偽造私文書罪，處沈男有期徒刑4月，可易科罰金12萬元，又因販賣第三級毒品，處有期徒刑1年10月，扣案五包毒品淨重共3.877公克、及作案用手機和沒收犯罪所得2萬8千元。

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