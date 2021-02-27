洗衣籃髒衣「暗藏玄機」　毒鴛鴦拎著跑反被特警一把抓

▲台南市白河分局積極投入毒品查緝，破獲41歲孫姓男子、43歲陳姓女子2名為首之販毒集團。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

白河警分局日前接獲線報以41歲孫姓男子、43歲陳姓女子2名為首之販毒集團，長期在雲嘉南等地販售第一級毒品海洛因及第二級毒品安非他命牟取暴利，報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦，經長期蒐證於2月22日見時機成熟，乃兵分多路持嘉義地院核發之搜索票執行搜索及拘提行動。

警方查緝時，一直埋伏等到孫、陳等2名犯嫌提著裝滿衣物、內藏有毒品之洗衣籃出現在租屋處時，一湧而上當場制伏2嫌。經警仔細搜索，才發現其等竟將毒品藏在洗衣籃內之髒衣物中，藉以規避警方查緝，惟仍遭細心眼尖之員警搜出。現場起獲第一級毒品海洛因1公克 、第二級毒品大麻1.33公克 、安非他命15公克 、電子磅秤、行動電話、現金4萬800元等證物。續傳喚相關吸食李姓藥腳等13人（多現住白河區之吸毒分子）到案。除依法調查送辦外，並將積極向上溯源追查毒品之來源。

經查孫、陳等2名販毒主嫌係男女朋友關係，全案詢問後依違反毒品危害防制條例罪嫌移請嘉義地檢署偵辦，其中孫姓主嫌並經檢察官聲請羈押獲准。

白河分局呼籲毒品為犯罪淵藪，販賣毒品刑責重大；另吸食、施用毒品會戕害身體健康並導致身敗名裂、家庭破碎，切勿因一時不察而自毀前程。警方將持續強力執行掃蕩毒品，也呼籲民眾如有發現可疑或不法情事，請即向警察機關檢舉，一同來打造無毒環境，維護社會治安。



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