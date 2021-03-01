染毒淪落街頭想一睡不醒　她決心戒了！3年後驚人外貌曝光

▲現年28歲的麥可馬納絲戒毒3年之後，變得相當有自信。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐澤西州女子麥可馬納絲（Madison McManus）10多歲時染上毒癮，曾淪落街頭生活長達6年，失去女兒的撫養權及家人朋友們的陪伴，因吸毒被逮捕的她眼神渙散。但她如今成功戒毒3年，外貌也出現驚人變化，看起來相當有自信且精神奕奕。

綜合太陽報等外媒報導，麥可馬納絲10多歲的時候，因時任男友開始碰毒，吸食古柯鹼、海洛因，儘管在15歲那年接受第一次戒毒治療，但沒有堅定意志的她直到18歲那年，僅是斷斷續續參加課程，還因無法成功戒毒輟學。此外，她在18歲懷孕，隔年生下一名女兒，但因毒癮被迫放棄女兒撫養權，失去家人朋友們陪伴，更在20歲淪落街頭。

麥可馬納絲在街頭生活長達6年，被毒癮控制的她陷入人生最低潮，並在2018年7月再一次吸食毒品，遭到逮捕，「當時我的生活充滿痛苦，每次睡覺時，都祈禱自己不要醒來。」她因染毒失去女兒及家庭，深深感到羞愧後悔。

值得一提的是，她這一次徹底覺醒，下定決心在監獄服刑期間戒掉毒癮，並前往勒戒所，此後展開為期30天的治療，接著前往中途之家待4個月，並在搬回家之後，開始參加互助會。

如今28歲的麥可馬納絲已經3年沒有碰毒，與家人們取得聯繫，獲得父母、朋友們的支持，且重新贏得女兒監護權，「當我意識到問題其實出在自己身上時，除非改變自己，否則這一切都不會有變化…現在內心的平靜與安定，已經無法用言語來形容。」

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