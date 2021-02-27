基隆居檢男偷溜賣「毒果汁」　警方逮人秒傻眼「先套防護衣」

▲警方追查販毒的連姓男子，竟然趁居家檢疫未結束就跑出來販毒。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

1名居家檢疫對象在檢疫期滿前一天，竟帶著表弟從基隆開車到正義南路販毒，警方循線埋伏逮人，當場搜出1100包毒品果汁包，警方將毒販套上隔離衣，也找來防疫專車將人帶回，與地檢署進行視訊偵訊，最後檢方裁定交保並命返家自主健康管理。

警方調查，29歲的連姓男子從柬埔寨返台，並在家中進行居家檢疫14天，但卻在23日期滿前一天，帶著27歲的曹姓表弟，從基隆住處一路開車前往三重正義北路一處公園與人交易毒品，當場被警方逮個正著。

▲連姓男子還沒結束居家檢疫，竟然直接與表弟偷溜到新北市賣千包毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，連姓男子在居家檢疫未滿時，偷溜出來交易毒品，也隨即提供防護衣要連男穿上，並找來防疫專車將2人帶回偵訊，利用戶外隔離空間與地檢署視訊偵訊，最後檢察官裁定交保。

但連姓男子偷跑販毒遭逮是在22日下午3時許，偵訊結束時已超過23日凌晨結束居家檢疫的時間，所以也要求連男交保後應返家進行自主健康管理7天。

據悉，連姓男子多年前出國到柬埔寨的賭場打工，但在2月初返回台灣，沒想到竟在居家檢疫結束前偷溜販毒，警方也將持續追查毒品來源，而違反檢疫規定一事，將另由衛生單位裁罰。

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