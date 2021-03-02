　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

民間捐贈1400萬X光巡迴車　鄭文燦致謝：部桃會給市民更優質照護

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部部立桃園醫院上月19日恢復營運，市長鄭文燦承諾會協助擴大桃醫醫療服務能量，2日下午桃醫舉行「企業回饋社會乳房X光攝影巡迴車及多人巴士」受贈儀式，鄭文燦表示，感謝所有善心企業、廟宇與個人捐贈包括價值1400餘萬元乳房X光攝影巡迴車等器材與善款，目前部桃門診量已恢復至九成，市府將陪伴部桃擴大醫療服務能量，給予市民更優質醫療照護。

▲桃園市長鄭文燦2日出席部桃「企業回饋社會乳房X光攝影巡迴車及多人巴士」受贈儀式表示，部桃門診量已恢復九成，市府將協助部桃擴大醫療服務能量，給予市民更優質照護。（圖／記者沈繼昌攝）

▲鄭文燦2日出席部桃「企業回饋社會乳房X光攝影巡迴車及多人巴士」受贈儀式表示，部桃門診量已恢復近九成，市府將協助部桃擴大醫療服務能量，給市民更優質照護。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦2日出席部桃「企業回饋社會乳房X光攝影巡迴車及多人巴士」受贈儀式，其中造價1400萬元的乳房X光攝影巡迴車將投入服務行列。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦2日出席部桃「企業回饋社會乳房X光攝影巡迴車及多人巴士」受贈儀式，其中造價1400萬元的乳房X光攝影巡迴車將投入服務行列。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，乳癌為桃園市女性發生率第1名之癌症，為協助婦女早期發現早期治療乳癌，桃市每年約提供7萬6千餘名婦女乳房X光攝影檢查，其中約有45.4%的婦女透過乳房X光攝影巡迴車接受檢查，平均每檢查237人中就會有1人確診乳癌，後續治療至關重要；桃市目前擁有14輛乳房X光攝影巡迴車，加上今日捐贈部桃乳房X光攝影巡迴車，總計有15輛，這輛還能提供子宮頸抹片檢查服務，對國民健康維護助益極大。

▲桃園市長鄭文燦2日出席部桃「企業回饋社會乳房X光攝影巡迴車及多人巴士」受贈儀式，頒發感謝狀給中壢仁海宮善心捐助。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦2日出席部桃「企業回饋社會乳房X光攝影巡迴車及多人巴士」受贈儀式，頒發感謝狀給中壢仁海宮善心捐助。（圖／記者沈繼昌攝）

部桃還受贈7人座與21人座社區醫療巴士各1輛，可協助接送市民並協助完善社區預防醫學工作。另外，富邦慈善基金會與南部化成公司共同捐贈300萬元防疫基金與3000個防疫面罩；台積電文教基金會則捐贈10部雲端入口管制設備，可協助辨識民眾進入醫院前是否戴口罩、量測體溫與身分資料查證等。

鄭文燦強調，部桃爆發群聚事件期間，許多企業與善心民眾自願發起物資捐贈活動，哪怕是捐1個便當或1瓶礦泉水，都代表各界支持部桃的心意。部桃群聚事件發生至超過40天，對於部桃團隊、桃園市府防疫團隊與桃園鄉親皆展現了韌性，成功通過重要考驗。尤其全世界有超過8000多名醫護人員染疫殉職，桃園作為國門之都，部桃傾全力協助防疫工作，包含鑽石公主號、武漢包機等重要任務，部桃皆指派隨行醫護人員，從機場或集中檢疫所再到社區，部桃皆承擔最重的醫療防疫責任。

▲部立桃園醫院院長徐永年說，部桃門診量已恢復近九成，感謝桃園鄉親支持信任，會持續守護鄉親健康。（圖／記者沈繼昌攝）

▲部立桃園醫院院長徐永年說，部桃門診量已恢復近九成，感謝桃園鄉親支持信任，會持續守護鄉親健康。（圖／記者沈繼昌攝）

部桃醫院院長徐永年也說，部桃在這段期間特別製作「手牽手、部桃防疫歸隊」MV，為部桃抗疫戰爭做了整理，展現部桃同仁的努力，更感謝各界給予支持；截至2日中午為止，部桃門診量已恢復近9成，代表醫院服務受到桃園鄉親的信任，未來會持續守護鄉親的健康。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►逛書店見短裙妹...　男大生手機偷拍裙底風光判拘40天

►聯結車木頭跌落騎士慘摔成「極重度殘障」　腦出血併發肢體無力

►英國袖珍屋哈利波特「斜角巷」亞洲首展　中原大學2日開展

ET快訊
《麻辣鮮師》女星罹子宮頸癌　熬過38次治療「又出問題
嘉義肉票身家曝！跨年卡司婚禮娶妻　富豪爸2hrs拿3000萬
快訊／公股高層大地震！土銀董座、合庫總經理請辭
快訊／中南部有感！規模5.8地震原因曝　一周內小心餘震
快訊／17:23東南海域規模5.8地震！　最大震度屏東4級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

顧水情！台南向中央爭取大型移動式淨水設備　可每日增水1500噸

中興新村治水卡在宮廟牌樓　博杯獲神明同意才動工

民間捐贈1400萬X光巡迴車　鄭文燦致謝：部桃會給市民更優質照護

農會改選激戰！斗南改革派秀肌肉　虎尾黃派17代表怒退席

農民憂「鳳梨釋迦」 也中槍　台東縣府：維持「有害生物」零檢出

最難掛號醫師呂紹睿　預防醫學台東教智慧護膝保健

雲林縣工業區道路排水工程　工業局核定前瞻補助款3344萬

新竹市成立「農林漁牧業普查處」　5月起全面訪查

台東縣228連假旅遊人次27萬　較去年少14趴...小野柳最熱門

送別親人最後一哩路　台東市火化場火化爐具更新及擴建工程開工

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

汪東城「讓隊員愛上你」戳破解散關鍵！　回應油膩…「飛吻＋舞姿」讓全場崩潰

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

《上流戰爭》珍妮勇敢淚揭「被霸凌的是我！」　姜瑪莉心痛崩潰「甩夕京巴掌」宣戰朱丹泰

用舊輪胎打造《進擊的巨人》艾倫　耗時30天...胎紋逼真呈現肌肉感

BMW被拖吊！違停貴婦肉身阻攔　辱罵警＋抓臉插眼遭辣椒水制伏

郭書瑤試管又沒中..罵老公「憑什麼說愛我」　禾浩辰崩潰：我不想要再繼續了...

顧水情！台南向中央爭取大型移動式淨水設備　可每日增水1500噸

中興新村治水卡在宮廟牌樓　博杯獲神明同意才動工

民間捐贈1400萬X光巡迴車　鄭文燦致謝：部桃會給市民更優質照護

農會改選激戰！斗南改革派秀肌肉　虎尾黃派17代表怒退席

農民憂「鳳梨釋迦」 也中槍　台東縣府：維持「有害生物」零檢出

最難掛號醫師呂紹睿　預防醫學台東教智慧護膝保健

雲林縣工業區道路排水工程　工業局核定前瞻補助款3344萬

新竹市成立「農林漁牧業普查處」　5月起全面訪查

台東縣228連假旅遊人次27萬　較去年少14趴...小野柳最熱門

送別親人最後一哩路　台東市火化場火化爐具更新及擴建工程開工

顧水情！台南向中央爭取大型移動式淨水設備　可每日增水1500噸

真的是「媽媽幫妳存起來」　何妤玟兩孩戶頭都破6位數

米蘭時裝周／孫藝真看VALENTINO大秀　最新花瓣靴、鉚釘包美翻了

走回昨天不是夢！兩島相距3km「時差竟達21hrs」　網見原因歪樓了

你今天鳳梨了嗎？美國在台協會「擺滿鳳梨」：往後許多天都要鳳梨

沒3個月別說！親戚狂叮嚀…醫解析「懷孕3迷信」：古人智慧有道理

廣錠旗下特瑞斯接風電工程百億元大單　今年獲利可望攻高

高中木聯／西苑蔣鎮宇完投勝　8強對戰組合出爐

童話都是騙人的！她住中世紀城堡2年　難忍原始「無水電」生活搬走

拍片賺點閱！他用30cm菜刀「幫室友割莖」大噴血　急拿繩綑綁命根

地方熱門新聞

女吃砂鍋魚頭譙抬價！遭監視器打臉

時力台南新營連署藻礁公投義賣鳳梨

台南柳營靶場霸氣認購1萬顆挺農民　

6歲童走失巧遇媽媽市長盧秀燕　拿紅包破涕為笑

英國袖珍屋亞洲首展　中原大學明日開展

王子麵童星是他　長大成帥氣醫生

高雄中博高架橋拆除進度逾40％！

跛男會網友被嫌「行動不便」遭狠心丟包

爬山遲到13分沒得吃…母女餓求便當

屏東市6處科技執法　8日正式上路

幫9旬阿嬤推回收車…最帥郵務士找到了

台南山上花園水道博物館戲水池延後開放

台南鄭婦母子4人年關難過林阳乙募款

屏東監理站「高齡下鄉換照」上路　秒得新駕照

更多熱門

相關新聞

桃市府批孫大千：當4屆立委　為大潭藻礁做過什麼？

桃市府批孫大千：當4屆立委　為大潭藻礁做過什麼？

中油欲在桃園大潭藻礁興建第三天然氣接收站，環團為此發起「珍愛藻礁」公投連署捍衛生態環境。國民黨桃園前立委孫大千2日批評，桃園市長鄭文燦除了出一張嘴，到底為了捍衛藻礁做什麼努力。對此，桃園市政府隨後立刻反擊，請問孫大千過去擔任桃園立委4屆，為了大潭藻礁保育做過什麼？

孫大千批鄭文燦　當不成藻礁幫手也別成為殺手吧

孫大千批鄭文燦　當不成藻礁幫手也別成為殺手吧

誰最適合2024總統？吳子嘉爆：他會參選！

誰最適合2024總統？吳子嘉爆：他會參選！

部桃元凶「加州病毒株」致死率高

部桃元凶「加州病毒株」致死率高

「珍愛藻礁」公投連署　掀熱議

「珍愛藻礁」公投連署　掀熱議

關鍵字：

部桃捐贈乳房Ｘ光攝影巡迴車鄭文燦徐永年

讀者迴響

熱門新聞

警開槍現場影片曝　嘉義綁匪中彈

違停貴婦腿夾反抗警崩潰！側拍片逆轉

知名寶寶米餅「噁心工廠」直擊　蟑螂老鼠滿地爬

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

女吃砂鍋魚頭譙抬價！遭監視器打臉

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

「圍棋女神」14秒床片曝光！

剛生完二寶4個月…MEI MEI懷了第3胎！

板橋騎士罵警打女生　慘被肉搜出

方文琳「校花級二女兒」畢業照美炸

BMW貴婦驗傷恐提告！喊冤：警察誤導我

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

工業氮氣填充「知名寶寶米餅」　老闆：我只在意成本

女兒遭霸凌球鞋被丟掉　陸元琪怒了

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

更多

最夯影音

更多
黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

汪東城「讓隊員愛上你」戳破解散關鍵！　回應油膩…「飛吻＋舞姿」讓全場崩潰

汪東城「讓隊員愛上你」戳破解散關鍵！　回應油膩…「飛吻＋舞姿」讓全場崩潰

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面