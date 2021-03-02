民間捐贈1400萬X光巡迴車　鄭文燦致謝：部桃會給市民更優質照護

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部部立桃園醫院上月19日恢復營運，市長鄭文燦承諾會協助擴大桃醫醫療服務能量，2日下午桃醫舉行「企業回饋社會乳房X光攝影巡迴車及多人巴士」受贈儀式，鄭文燦表示，感謝所有善心企業、廟宇與個人捐贈包括價值1400餘萬元乳房X光攝影巡迴車等器材與善款，目前部桃門診量已恢復至九成，市府將陪伴部桃擴大醫療服務能量，給予市民更優質醫療照護。

▲鄭文燦2日出席部桃「企業回饋社會乳房X光攝影巡迴車及多人巴士」受贈儀式表示，部桃門診量已恢復近九成，市府將協助部桃擴大醫療服務能量，給市民更優質照護。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦2日出席部桃「企業回饋社會乳房X光攝影巡迴車及多人巴士」受贈儀式，其中造價1400萬元的乳房X光攝影巡迴車將投入服務行列。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，乳癌為桃園市女性發生率第1名之癌症，為協助婦女早期發現早期治療乳癌，桃市每年約提供7萬6千餘名婦女乳房X光攝影檢查，其中約有45.4%的婦女透過乳房X光攝影巡迴車接受檢查，平均每檢查237人中就會有1人確診乳癌，後續治療至關重要；桃市目前擁有14輛乳房X光攝影巡迴車，加上今日捐贈部桃乳房X光攝影巡迴車，總計有15輛，這輛還能提供子宮頸抹片檢查服務，對國民健康維護助益極大。

▲桃園市長鄭文燦2日出席部桃「企業回饋社會乳房X光攝影巡迴車及多人巴士」受贈儀式，頒發感謝狀給中壢仁海宮善心捐助。（圖／記者沈繼昌攝）

部桃還受贈7人座與21人座社區醫療巴士各1輛，可協助接送市民並協助完善社區預防醫學工作。另外，富邦慈善基金會與南部化成公司共同捐贈300萬元防疫基金與3000個防疫面罩；台積電文教基金會則捐贈10部雲端入口管制設備，可協助辨識民眾進入醫院前是否戴口罩、量測體溫與身分資料查證等。

鄭文燦強調，部桃爆發群聚事件期間，許多企業與善心民眾自願發起物資捐贈活動，哪怕是捐1個便當或1瓶礦泉水，都代表各界支持部桃的心意。部桃群聚事件發生至超過40天，對於部桃團隊、桃園市府防疫團隊與桃園鄉親皆展現了韌性，成功通過重要考驗。尤其全世界有超過8000多名醫護人員染疫殉職，桃園作為國門之都，部桃傾全力協助防疫工作，包含鑽石公主號、武漢包機等重要任務，部桃皆指派隨行醫護人員，從機場或集中檢疫所再到社區，部桃皆承擔最重的醫療防疫責任。

▲部立桃園醫院院長徐永年說，部桃門診量已恢復近九成，感謝桃園鄉親支持信任，會持續守護鄉親健康。（圖／記者沈繼昌攝）

部桃醫院院長徐永年也說，部桃在這段期間特別製作「手牽手、部桃防疫歸隊」MV，為部桃抗疫戰爭做了整理，展現部桃同仁的努力，更感謝各界給予支持；截至2日中午為止，部桃門診量已恢復近9成，代表醫院服務受到桃園鄉親的信任，未來會持續守護鄉親的健康。

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