聯結車木頭跌落騎士慘摔成「極重度殘障」　腦出血併發肢體無力

▲林男去年6月駕駛聯結車行經龜山區萬壽路二段，車上固定貨物木頭掉落，後方林姓騎士閃避不及撞上，導致顱內出血與大腦創傷性出血等嚴重傷勢。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子去年6月駕駛聯結車行龜山區萬壽路二段，車上固定貨物的木頭突然掉落路面，後方林姓機車騎士閃避不及撞上慘摔昏迷，經送醫急救雖撿回一命但仍造成顱骨骨折、大腦創傷性出血等傷勢，經醫院診斷為肢體無力等極重度殘障；桃檢根據目擊者指證與警方現場採證，2日偵結依過失傷害罪嫌將林男起訴。

檢警調查，40歲的林姓男子去年6月30上午7時37分，駕駛聯結車行經萬壽路二段附近時，車上固定貨物的木頭疑因腐蝕跌落機車道上，後方林姓騎士閃避不及撞上摔車，頭部重創當場昏迷，目擊者發現後立即報警處理。

林姓男子急救後雖撿回一命，但頭部嚴重受創造成顱內出血、右側顱骨骨折、大腦創傷性出血、併發肢體無力等重傷害，經衛福部立台北、雙和醫院開立診斷證明，因失能領有極重度殘障證明，家屬檢附診斷證明提告。

肇事的林姓運將自白坦承聯結車上木頭連接處因腐蝕掉落路面，造成後方林姓騎士摔傷之事實；檢方根據3名目擊者指證，木頭確實從聯結車上跌落造成騎士摔傷，龜山警方提供現場監視畫面翻拍截圖、現場照片、事故圖與調查報告等佐證，檢方偵結依過失傷害罪嫌將林男提起公訴。

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