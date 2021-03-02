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桃園市府反擊孫大千：當4屆立委　為大潭藻礁保育做過什麼？

▲▼國民黨初選民調公布記者會,孫大千。（圖／記者李毓康攝）

▲孫大千。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

中油欲在桃園大潭藻礁興建第三天然氣接收站，環團為此發起「珍愛藻礁」公投連署捍衛生態環境。國民黨桃園前立委孫大千2日批評，桃園市長鄭文燦除了出一張嘴，到底為了捍衛藻礁做什麼努力。對此，桃園市政府反擊，請問孫大千過去擔任桃園立委4屆，為了大潭藻礁保育做過什麼？

孫大千批評，調整過後的「迴避替代修正方案」，就算開發面積減至23公頃，實際影響總水域面積高達913公頃，仍對藻礁生態系造成重大影響，一旦大潭藻礁不保，總統蔡英文口口聲聲說「藻礁永存」的觀新藻礁連帶一同終結，而鄭文燦號稱民進黨的「二阿哥」，在黨內影響力喊水會結凍，不但不力挽狂瀾，扭轉決策，還將錯就錯，毫無作為，當不成藻礁幫手，也不必成為藻礁殺手。

▲▼國際海洋保育組織「Mission Blue」將大潭藻礁列入全球「希望熱點」（Hope Spots）。（圖／翻攝自珍愛桃園藻礁）

▲國際海洋保育組織「Mission Blue」將大潭藻礁列入全球「希望熱點」。（圖／翻攝自珍愛桃園藻礁）

對此，桃園市政府發言人、新聞處處長詹賀舜表示，2014年4月28日行政院宣布核四封存，隨後啟動「大潭電廠擴建、中油三接興建」的方案，2015年9月4日行政院核定中油的三接投資計劃可行性報告，當時中央是國民黨執政，孫大千也擔任立委，原方案中油三接要使用大潭海岸232公頃，孫大千做了什麼？孫大千真的不關心桃園，多用點心就知道桃園在藻礁保育以及海岸保護的努力，過去不關心藻礁保育，現在搭便車、蹭聲量，卻忘了過去擔任立委期間對藻礁議題的立場，這是典型口水派政治人物。

「藻礁保育是鄭市長的施政重點之一」詹賀舜指出，鄭文燦上任後發表桃園海岸保護白皮書，成立海岸管理處，以更多的人力及預算，陸續完成大園許厝港重要濕地（依照濕地法完成指定）、草漯沙丘（依法劃設為地質公園）、觀新藻礁（劃設為保護區及推動污染源管制計畫）、新屋石滬（劃設為自然地景）等桃園海岸四大生態亮點。

詹賀舜說明，鄭文燦的立場是「觀新藻礁要保護，大潭藻礁要調查」，目前在有藻礁的27公里的海岸，有超過80％以上的海岸，納入觀新藻礁保護區及許厝港重要濕地的範圍，桃園市府推動「藻礁污染源稽查管控的貓頭鷹計畫」，6年來罰款超過2億元，勒令停工超過20家次，目前觀新藻礁區的復育情況良好。

詹賀舜強調，大潭藻礁區雖然由中油管理，桃園市府已委託中央大學完成調查報告，海岸管理處並且每年都進行追蹤，市府在海岸保護的成績是看得到的，從河川污染的監測，到海岸生態教育、藻礁及海岸巡護、海岸垃圾清除、海廢回收再利用等，市府也設置藻礁生態教室，每一項努力，都看得到成果，都不是孫大千的口水可以一筆抹煞的。

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