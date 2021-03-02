逛書店見短裙妹...　男大生手機偷拍裙底風光判拘40天

▲林姓男大生去年8月間在桃園區某書局見身著短裙正妹看書，竟趁機以手機偷裙底風光被當場發現報警提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

住在新北市的林姓男大生去年8月間在桃園市桃園區某書局閒逛時，發現一名穿短裙正妹看書，悄悄接近後以手機偷拍裙底風光，女子察覺林男正彎腰偷拍，氣得立即報警處理。桃園警分局員警到場後在林男手機發現偷拍影像與照片為證，桃檢複訊後依妨害秘密罪嫌起訴；地院法官審訊後林坦承犯行，但至今仍未與受害女子和解，難認犯後態度良好，審結依妨害秘密罪簡易判決，判處拘役40天。

檢警調查，19歲的林姓男子還在某大學就讀，去年8月9日晚間6時許，在桃園區某書局發現身穿短裙正妹獨自看書，林悄悄接近後，以持手機朝其裙底開啟攝影功能，正妹發現林在其身後彎腰偷拍，氣得立即報警處理，桃園警分局武陵派出所員警據報後趕抵現場，在林男手機發現有偷拍正妹私密部位影片與照片等證物，書局監視器也清楚錄下林男偷拍犯行監視畫面。

林男在桃檢偵訊後坦承犯行，桃檢偵結依妨害秘密罪嫌向地院聲請簡易判決處刑；桃園地院法官審酌，林雖坦承犯行，但犯後並未主動表示亦無實際賠償受害女子所受損害，犯後態度難認良好，且受害女子與其母向法官表示，無意與林男和解，希望法官從重量刑，法官認為，林男為仍為在學學生等理由，諭知易科罰金之折算標準以資懲儆，依桃檢妨害秘密罪嫌簡易判決處刑，判處拘役40天，如易科罰金以每日1000元折算1日。

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