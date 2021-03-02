　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

逛書店見短裙妹...　男大生手機偷拍裙底風光判拘40天

▲林姓男大生去年8月間在桃園區某書局見身著短裙正妹看書，竟趁機以手機偷裙底風光被當場發現報警提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲林姓男大生去年8月間在桃園區某書局見身著短裙正妹看書，竟趁機以手機偷裙底風光被當場發現報警提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

住在新北市的林姓男大生去年8月間在桃園市桃園區某書局閒逛時，發現一名穿短裙正妹看書，悄悄接近後以手機偷拍裙底風光，女子察覺林男正彎腰偷拍，氣得立即報警處理。桃園警分局員警到場後在林男手機發現偷拍影像與照片為證，桃檢複訊後依妨害秘密罪嫌起訴；地院法官審訊後林坦承犯行，但至今仍未與受害女子和解，難認犯後態度良好，審結依妨害秘密罪簡易判決，判處拘役40天。

檢警調查，19歲的林姓男子還在某大學就讀，去年8月9日晚間6時許，在桃園區某書局發現身穿短裙正妹獨自看書，林悄悄接近後，以持手機朝其裙底開啟攝影功能，正妹發現林在其身後彎腰偷拍，氣得立即報警處理，桃園警分局武陵派出所員警據報後趕抵現場，在林男手機發現有偷拍正妹私密部位影片與照片等證物，書局監視器也清楚錄下林男偷拍犯行監視畫面。

林男在桃檢偵訊後坦承犯行，桃檢偵結依妨害秘密罪嫌向地院聲請簡易判決處刑；桃園地院法官審酌，林雖坦承犯行，但犯後並未主動表示亦無實際賠償受害女子所受損害，犯後態度難認良好，且受害女子與其母向法官表示，無意與林男和解，希望法官從重量刑，法官認為，林男為仍為在學學生等理由，諭知易科罰金之折算標準以資懲儆，依桃檢妨害秘密罪嫌簡易判決處刑，判處拘役40天，如易科罰金以每日1000元折算1日。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

【更多新聞】

►聯結車木頭跌落騎士慘摔成「極重度殘障」　腦出血併發肢體無力

►英國袖珍屋哈利波特「斜角巷」亞洲首展　中原大學2日開展

►林北抓狂了！出獄男恐嚇魚池董座　連開多槍全卡彈秒成掉漆匪

ET快訊
BMW貴婦暴怒真相曝！居民揭SOP　一句話調開車主42秒拖走
快訊／北市大安區咖啡店驚傳砍人！6、7人持刀猛砍
Janet產後1周「真實身材曝光」！　揭二胎驚人對比
BMW違停貴婦起底！陪酒當小三...讓人夫噴4千多萬還為她拋
《天之驕女》新片尾曲被譙爆超難聽！　主唱回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

貪嘴賊長這樣！逛燈會「鳳梨冰沙＋外套」遭竊　行車記錄器全都錄

逛書店見短裙妹...　男大生手機偷拍裙底風光判拘40天

快訊／北市大安區爆砍人！男「大腿秒現30cm血口」…送醫搶救中

第1次沒成…小王「拉肚子還是想」狂撩：抗拒不了！她突破心防做了

擄人勒贖主嫌持槍拒捕遭擊斃　高市警局長肯定員警：從優獎勵

亞洲冠軍舞團驚爆3女遭性騷！舞蹈名師po道歉片：退團請求勿提告

BMW貴婦違停「剪刀腳夾警」！好友出面還原：幹嘛要搞那麼大

BMW違停貴婦起底！陪酒當小三...讓人夫噴4千多萬還為她拋家棄子

BMW貴婦遭拖吊暴怒真相曝！居民揭SOP　一句話調開車主42秒拖走

強迫推銷詐騙黨橫行北車！職軍被逼「捐款10萬」　警拘5男女

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

汪東城「讓隊員愛上你」戳破解散關鍵！　回應油膩…「飛吻＋舞姿」讓全場崩潰

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

《上流戰爭》珍妮勇敢淚揭「被霸凌的是我！」　姜瑪莉心痛崩潰「甩夕京巴掌」宣戰朱丹泰

BMW被拖吊！違停貴婦肉身阻攔　辱罵警＋抓臉插眼遭辣椒水制伏

用舊輪胎打造《進擊的巨人》艾倫　耗時30天...胎紋逼真呈現肌肉感

郭書瑤試管又沒中..罵老公「憑什麼說愛我」　禾浩辰崩潰：我不想要再繼續了...

貪嘴賊長這樣！逛燈會「鳳梨冰沙＋外套」遭竊　行車記錄器全都錄

逛書店見短裙妹...　男大生手機偷拍裙底風光判拘40天

快訊／北市大安區爆砍人！男「大腿秒現30cm血口」…送醫搶救中

第1次沒成…小王「拉肚子還是想」狂撩：抗拒不了！她突破心防做了

擄人勒贖主嫌持槍拒捕遭擊斃　高市警局長肯定員警：從優獎勵

亞洲冠軍舞團驚爆3女遭性騷！舞蹈名師po道歉片：退團請求勿提告

BMW貴婦違停「剪刀腳夾警」！好友出面還原：幹嘛要搞那麼大

BMW違停貴婦起底！陪酒當小三...讓人夫噴4千多萬還為她拋家棄子

BMW貴婦遭拖吊暴怒真相曝！居民揭SOP　一句話調開車主42秒拖走

強迫推銷詐騙黨橫行北車！職軍被逼「捐款10萬」　警拘5男女

共育人才！　勞動部推雙軌訓練計畫開放企業、學校申請

「白寡婦」胸口大挖空辣翻天　「神力女超人」扮仙女白裙下藏孕肚

「果汁之王」有130種以上芳香物質　專家研發新技術全年都能吃到

預約GoShare！連續3台「到定點沒車」傻住：懷疑人生了　網揭內幕

貓女兒被罵「委屈縮角落」　她好心安慰反被咬...心碎QQ：白疼了

高中木聯／高一邱賢嘉投打秀逆轉玉里　東體連兩年進8強

貪嘴賊長這樣！逛燈會「鳳梨冰沙＋外套」遭竊　行車記錄器全都錄

萌柴迷上「炒蘿蔔遊戲」！　循環伸掌狂要姐姐切：再來一次～

有了江少慶　富邦找洋砲組最強球隊：不想拖太晚

鳳梨國家隊成軍「台水認購1.2萬顆」　豪氣喊話果農：免驚，我們挺你

17歲電眼妹「5男1女」摩鐵辦毒趴　混用猝死遭裸棄母崩潰：我女兒很乖

社會熱門新聞

警開槍現場影片曝　嘉義綁匪中彈

違停貴婦腿夾反抗警崩潰！側拍片逆轉

知名寶寶米餅「噁心工廠」直擊　蟑螂老鼠滿地爬

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

板橋騎士罵警打女生　慘被肉搜出

BMW貴婦驗傷恐提告！喊冤：警察誤導我

工業氮氣填充「知名寶寶米餅」　老闆：我只在意成本

即／台東17歲少年遺體找到了！

工人戀上麵包正妹　貼窗盯健身下場曝

辣媽託夢「沒穿衣服」！兒急報案　男友穿長袖露餡

即／高雄美術館附近槍戰！

民眾撿到裝7萬現金皮夾送警局！27歲男警竟私吞

即／台中3車撞一團釀「1死2傷」！

士官長拉褲性騷正妹女下屬　空軍嘉義基地竟包庇豬哥

更多熱門

相關新聞

「開外掛剷50kg」她兇猛逆襲渣男：換我挑男人

「開外掛剷50kg」她兇猛逆襲渣男：換我挑男人

PTT有網友在轉貼一串超狂照片，只見一名棉花糖妹穿著制服，耍帥比著7的手勢，接著下一張扁著嘴吃冰淇淋，下秒竟成了水蛇腰女神，她還大方解放雪乳與人魚馬甲線，激瘦50公斤的超狂戰果，讓人直呼不科學。

《炮仔聲》臨演扮皮卡丘　MC姊怒炸：還說我奶很香

《炮仔聲》臨演扮皮卡丘　MC姊怒炸：還說我奶很香

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

台男太丟臉！「日本正妹家教」委屈哭訴

台男太丟臉！「日本正妹家教」委屈哭訴

獸男自拍「性侵6月大嬰兒」！犯21條罪下場出爐

獸男自拍「性侵6月大嬰兒」！犯21條罪下場出爐

關鍵字：

男大生書局正妹偷拍裙底風光

讀者迴響

熱門新聞

警開槍現場影片曝　嘉義綁匪中彈

違停貴婦腿夾反抗警崩潰！側拍片逆轉

知名寶寶米餅「噁心工廠」直擊　蟑螂老鼠滿地爬

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

板橋騎士罵警打女生　慘被肉搜出

剛生完二寶4個月…MEI MEI懷了第3胎！

女吃砂鍋魚頭譙抬價！遭監視器打臉

「圍棋女神」14秒床片曝光！

方文琳「校花級二女兒」畢業照美炸

BMW貴婦驗傷恐提告！喊冤：警察誤導我

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

工業氮氣填充「知名寶寶米餅」　老闆：我只在意成本

女兒遭霸凌球鞋被丟掉　陸元琪怒了

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

更多

最夯影音

更多
黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

汪東城「讓隊員愛上你」戳破解散關鍵！　回應油膩…「飛吻＋舞姿」讓全場崩潰

汪東城「讓隊員愛上你」戳破解散關鍵！　回應油膩…「飛吻＋舞姿」讓全場崩潰

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面