「珍愛藻礁」公投連署掀熱議　桃市府：藻礁保育是施政重點

▲大潭藻礁是全球唯一淺海現存藻礁。（圖／潘忠政提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「珍愛藻礁」公投連署行動，隨著連署截止日逼近，聲量飆升，再度受到關注。桃園市長鄭文燦表示「藻礁保育是共同目標」；對此，珍愛藻礁公投小組領銜人潘忠政直言，桃園市政府、中央互推責任，至今沒看過一篇觀新藻礁的生態調查，質疑市府這幾年到底保育了什麼？令人失望！

▲潘忠政臉書預告「還有很多很多的秘密待揭發」？（圖／翻攝潘忠政臉書）

潘忠政說，大潭藻礁是全球唯一淺海現存藻礁，相當珍貴，面臨中油第三天然氣接收站施工嚴重危害，訴訟程序來不及，籲請民眾即刻連署，為守護藻礁不留遺憾，並於臉書預告「還有很多很多的秘密待揭發」？!

▲「珍愛藻礁」公投連署截止日逼近，聲量飆升。（圖／ET資料照）

桃園市政府新聞處長詹賀舜26日表示，大家都愛惜台灣的生態環境，藻礁保育是桃園市府的施政重點，因此市長鄭文燦任內成立了海岸管理處，以更多的人力及預算，陸續完成了許厝港濕地（依照濕地法指定）、草漯沙丘（依法劃設為地質公園）、觀新藻礁（劃設為保護區及復育計畫）、新屋石滬（劃設為自然地景）等海岸生態亮點。

2014年7月桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區劃設後，市府分別完成了桃園市藻礁污染管控的貓頭鷹計畫、海岸白皮書、大潭藻礁區的調查報告（委託中央大學）。「海岸管理處」的工作成績是看得到的，得到沿海居民的支持，從河川污染的監測，到海岸生態教育、藻礁及海岸巡護、海岸垃圾清除、海廢回收再利用等，也包含藻礁生態教室的設置，潘忠政先生所說都沒有做，不符合事實。市府也會陸續讓更大家知道桃園在海岸生態保護的作為，一起為台灣的環境保護努力。

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