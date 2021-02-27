侵襲率和死亡率都增加！部桃事件基因定序14人染加州變異病毒株

▲指揮官陳時中指揮官。（圖／指揮中心提供）

記者崔至雲／台北報導

1月初爆發的部立桃園醫院群聚事件累計共有21人確診，包含4起家庭群聚，其中1人死亡是案863護理師婆婆，她們一家7口全部確診，為部桃事件當中人數最多的家庭群聚。中央流行疫情指揮中心今（27日）指出，經基因定序發現，部桃確診中的14人都為加州變異病毒株，而該病毒株的侵襲率和死亡率確實都比較高，未來對於疫苗效果是否受影響可能需要近一步來做比對。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，後續定序結果已陸續做完，雖然沒有21例全部定序，已定序14案，結果都有一致的5個突變，從一開始案812到中間案838到最後定序案908基因定序全長完全一致，就是一個病毒株所引起，與一月中下旬加州發表發現的變異株特徵相同，跟群聚相比有互相參照地方。

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羅一鈞表示，目前發現，加州當地重症比例比其他病毒株比例高、死亡也較高，侵襲率也比較上升，傳播力病例增加，初步看到抗體下降，未來疫苗效果可能打折，需要近一步跟相關疫苗株做比對。

羅一鈞說明，21個病例中有3名重症，比例和加州病毒株的結果類似，桃園醫院群聚案死亡1人，比例為5％低於加州病毒株的11％；桃園醫院群聚案家戶侵襲率達22％，和加州病毒株的35％相當但略低。加州變異株CAL.20C特徵包括病毒量較高、傳播力增加、致病力增強且可能使疫苗效力下降。

▲▼部桃案檢討報告。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞說，對於部桃園院內感染預防管理措施，包括分艙分流、公共區域管理、健康監測及加強陪探病管理、手部衛生及員工足跡、接觸等，並研議加強院內發生群聚疫情後，建立院內組織架構並分為8組以適度調整，也要求該院院長擔任召集人迅速分工及合作，以控制疫情。

羅一鈞提到，針對疫調匡列政策，經兩次專家會議討論，決定除狹義的「累計15分鐘」外，須考量距離遠近、確定病例病毒量高低、有無產生飛沫的動作及環境因素。此外，手部衛生執行狀況、有無環境汙染疑慮，也應納入綜合考量。

▲▼部桃案檢討報告。（圖／指揮中心提供）