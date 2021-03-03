屏東台26線小貨車故障停內側道　警推路旁+找師傅...駕駛超感激

▲枋寮警分局楓港派出所警員張守逸協助將自小貨車推到路旁 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

賴姓男子駕駛自小貨車從苗栗到屏東縣車城鄉海口村，行經台26線龍山路口南下車道時，因車輛拋錨停在內側車道，著急不知如何是好，枋寮警分局楓港派出所警員張守逸駕駛巡邏車經過，發現後停車了解，協助將車推到路旁，聯絡修車廠技師修復，讓他相當感激。

枋寮警分局楓港派出所警員張守逸於日前執行巡邏勤務時，行經台26線龍山路口南下車道時，發現北上內側車道綠燈仍停有一部自小貨車，分隔島旁站著一對中年夫婦滿臉焦急。

張員見他們及自小貨車於內側車道相當危險，立即將巡邏車停於後方警示並上前關心，發現他們駕駛自小貨車從苗栗到海口工作，返程時車輛因故障拋錨，想聯絡技師到場維修但無熟識技師，由於三噸半車輛兩人難以推動，該路段車速較快又位於內側車道，不知如是好。

張員了解後，立即協助該自小貨車推至路邊停放，並告知鄰近的修車業者聯絡方式及位置，派車協助修車，讓兩人很感激。

分局長簡彥匡肯定張員主動為民服務精神，提升警察正面形象；並呼籲駕駛人，行車前應檢視車輛狀況、補充油料、水箱水及檢查輪胎胎紋狀況，更應時時注意車子儀表有無正常運作；如遇車輛故障拋錨或發生交通事故，應立即開啟警示燈並擺放三角警示牌，並撥打110由警方到場協助處理，以維護自身及其他用路人安全。