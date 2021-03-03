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屏東翁電動車沒電用牽的...感覺「越走越遠」　內埔警神救援

▲內埔警分局新北勢所警員張煜正、陳逸明載黃姓老翁返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局新北勢所警員張煜正、陳逸明載黃姓老翁返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

90歲黃姓老翁騎乘電動車外出，電力耗盡、牽著電動車想回家，因體力透支，感覺「愈走愈遠」，屏東縣內埔警方獲報將他帶回派出所，使用M-police查知身分，帶他平安返家，讓家屬很感激。

內埔警分局新北勢所日前接獲110報案指稱，一名老翁牽著一輛機車在車水馬龍的內埔鄉科大路上，請求協助。警員張煜正、陳逸明執行8至10時巡邏勤務時，獲報後趕往處理，發現9旬的黃姓老翁牽著他的電動車停靠路旁，立即上前了解。

他表示，從麟洛辦事返回，在回程路上，電動自行車突然停住，心想牽著回家，但感覺「越走越遠」；他並沒有手機，應該是路過的熱心民眾報的案。

張等2員詢問他的住處及親人電話，他說不出所以然；復檢視該車，研判應為電力不足，由於他身處往來車陣中，險象環生，警方嘗試以M-police進行人臉辨識，果然比對出他家住竹圍村，立即將他載回家，在家裡的兒子見到，對於員警溫馨的舉措，深表感激。

分局長蔡耀順除表揚張等2員為民服務精神，也呼籲民眾，台灣已進入高齡化社會，「家有一老，如有一寶」，若家中長者常以電動車代步者，為人子女應代為檢視電力，避免長輩在車行期間拋錨，發生危險。

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