老爸帶小三回家吃年夜飯　兒曝「媽媽真實反應」結局出爐

▲李女24年的婚姻輸給小三1年熱戀。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

台中李姓人妻不滿結婚24年的陳姓丈夫外遇，雙方已經分居一年多，氣得向法院訴請離婚。兩人的兒子也出庭證稱，大概有2、3年沒與父親住在一起，之所以會見過阿姨，則是父親自己帶回來的，「年夜飯也帶回來一起吃，媽媽非常生氣。」

李女在判決書中主張，和陳男是在1997年間結婚，兩人育有一子，相扶相持之下，也一起走過24年的歲月，然而，一年多前丈夫外遇離家，跑去和小三同住，就算回來也只是要錢而已，種種行為早已破壞婚姻和諧，她實在忍無可忍，這才決定訴請離婚。

▲兒子證實父親會帶小三回家吃年夜飯。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

而兩人的兒子也出庭證稱，父親大概有2、3年沒有與家人同住，一年多前搬去和阿姨一起住，他甚至還親眼見過那位阿姨，「是爸爸自己帶回來的，年夜飯也帶回來一起吃，媽媽非常生氣。」對於妻兒的指控，陳男經過合法通知並未出庭，也沒有出示任何書狀聲明。

台中地院法官認定陳男與第三者有超越普通男女朋友之間的交往，而且與外遇對象同居一年多，期間未與妻兒同住，足認雙方均已無意維繫婚姻，最終裁定准許李女的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。