工人戀上麵包店正妹「貼窗緊盯健身」　狂追4個月結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

38歲的陳姓工人愛慕麵包店的陳姓女店員，想和她交朋友，於是跑到工作地點等候下班、騎機車尾隨，甚至跟到健身房，直接站在窗外看，就算對方兩次報案仍糾纏不休，時間長達4個月，結果被警方依《社會秩序維護法》裁罰7000元，他不服聲明異議，日前仍被台中地院簡易庭駁回，全案確定。

▲在麵包店工作的陳女比陳男小十多歲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，非本案事發地點）

原處分書中指出，陳男出於愛慕之心，2020年5月起就在陳女上班的麵包店外觀望、等待下班，造成女方心理壓力，同年8月24日晚間10時許又無故跟追，經台中市霧峰警分局警員勸導制止仍不罷休，因此遭裁罰3000元；哪知道他挨罰後還是沒有放棄，事隔一個月又再度尾隨女方，結果又被處以4000元罰鍰。

陳男接連被警方開罰高達7000元，他不服聲明異議並強調，自己只是在大里軟體園區散步、坐下，並沒有其他作為，現場也有其他人在運動、散步、遛狗、坐下等等。

▲陳男貼窗緊盯陳女運動。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，非本案當事人）

而陳女接受警詢時證稱，和陳男並不相識，對方卻經常到工作地點騷擾，當下有報案，人也被警員帶回去製作筆錄，沒想到2020年9月15日又被跟追，「之所以會這樣，是因為我被他喜歡上」，同年9月25日晚間8時許她在台中市大里區某健身房運動，再度發現對方就在窗外看著，「他已經來過很多次，警員有勸導，所以這次再度發現時，我就直接報案了。」

台中地院簡易庭認為，陳男與陳女互不認識，兩人生活領域不同，平日生活並無交集，他卻多次出現在女方左右，經過兩次報案、警員多次勸導仍不予理會，加上被抓包後也無法說明前往該地點的理由，可見是無故跟追行為，散步一說顯然是事後推諉卸責之詞，不足採信，警方依法開罰並無不妥，最終裁定駁回異議，全案確定。