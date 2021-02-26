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抓到老公和長髮女偷情　人妻暴怒開門看到小三模樣大傻眼！

發現老公在家和長髮女偷情　人妻暴怒開門看到小三模樣大傻眼！（圖／翻攝自TikTok／theblondebrewer）

▲人妻發現家裡有陌生長髮女子。（圖／翻攝自TikTok／theblondebrewer

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子下班回家時，發現家裡傳來很大的音樂聲，她還透過窗戶剪影看到一名長髮女子，懷疑丈夫偷吃的她氣得闖進屋內，沒想到小三的身分卻讓她大傻眼。

女子克萊頓(Maggie Clayton)在TikTok分享影片表示，她下班回家時懷疑自己撞見老公的偷情現場，她在影片中表示，「我回家聽到爆炸般的音樂聲，是有個女的在這嗎？告訴我那不是我老公和一個女人」。

克萊頓氣沖沖打開門發現，所謂的「小三」竟然是戴著長髮的老公，對方還穿著她的緊身牛仔褲，假扮自己是搖滾樂手和朋友在唱卡拉OK。超令人傻眼的結局讓影片獲得300多萬人次觀看，網友笑稱，「有史以來最讓人料想不到的結局」、「經典示範了，『女友以為我在做什麼』與『實際上我在做什麼』」，還有人開玩笑要克萊頓不要打擾男孩們唱歌的興致。

@theblondebrewer

I caught him! #WhatILearned #Hyperfixated #cheating #husbandcheck #marriedlife

original sound - Maggie Clayton

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