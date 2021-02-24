老虎伍茲車禍曾爆醜聞！虎女郎高達120人　熱愛多P「性成癮就診」

▲高球名將老虎伍茲24日凌晨發生車禍。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國高球球星老虎伍茲（Tiger Woods）於24日發生嚴重車禍，緊急送往加州洛杉磯當地醫院治療中。然而，伍茲2009年也曾在住處附近出車禍，但比起傷勢，當時外界更關注的是隨後牽扯出的婚外情醜聞，數名「虎女郎」爆料他沉溺床上多人運動，與120位女性有染，還傳出正在一家診所治療「性成癮症」。

根據《紐約郵報》等外媒報導，伍茲2004年與瑞典名模艾琳（Elin Nordegren）步入禮堂，而2019年11月27日的一場車禍卻毀了兩人的婚姻，當天凌晨2點30分伍茲駕駛著凱雷德SUV撞上消防栓與鄰居前院的樹木，導致車頭全毀，艾琳從家中狂奔而出，用高球桿擊破車窗，將昏迷的伍茲救出，但伍茲大半夜出門的原因卻成了眾人的飯後話題。

▲老虎伍茲於2010年2月的記者會中承認自己外遇。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，伍茲出門就是為了與「虎女郎」共度春宵，雖然他2天後發表的聲明稱這是「不想公開的私事」，但隨後曾與伍茲有染的女性接二連三跳出來指證，包含與數十人的鹹濕對話、床上多人運動等性生活全都被攤在陽光下。聲稱自己差點要與伍茲訂婚的布勞恩（Michelle Braun）爆料，「每隔幾個月，他就會要求換上數名新女孩，最多的時候同時有10幾人。」

此外，伍茲除了被挖出在密西西比州一家專門治療性成癮症的診所「Pine Grove」治療外，還被指控婚前就與120位女性有過親密關係，每每參加錦標賽的同時需花費數萬美元在應召女郎身上。

隔年2月，伍茲在美國高球巡迴賽的記者會上，發表了預先準備的聲明稿稱，「我不忠，我有外遇，我出軌了，我的所作所為是不可接受的，我傷害了我的妻子、孩子、母親、妻子的家人、朋友，我得基金會與全世界崇拜我的孩子們。」最後伍茲與艾琳於2010年8月宣告離婚。

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