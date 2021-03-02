80歲婆婆偷吃小王！被敲門問罪「才知是小四」　神劇情讓媳婦懵了

▲80歲的婆婆背著公公在外頭偷交男友。（示意圖／pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

外遇情節不只發生在年輕夫妻身上，就連7、80歲的老夫妻也有可能遇到！一名女子煩惱地說，不久前有位年邁的阿桑找上門，大罵80歲婆婆「小四」，雙方吵得不可開交甚至快要打起來，老公上前調解後才知道，原來婆婆在外頭交了73歲男友，公公得知真相後氣到崩潰，現在揚言要離婚並把婆婆趕出家門。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，「這是一個離奇的真實案件…」，她與公婆住在同個屋簷下，平時相處都很和諧，幸運地沒有婆媳問題，但近日卻面臨公婆離婚危機，起因是不久前有位阿桑上門找婆婆興師問罪，這才知道原來80歲的婆婆在外面還有個73歲男朋友，公公被蒙在鼓裡已久，如今對方找來家裡理論，整起外遇事件才曝光。

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▲原PO想勸公公別離婚，畢竟自己和婆婆關係不錯。（圖／翻攝自爆怨公社）



原本以為找上門的是正宮，結果聽雙方言語交戰時，不停互罵「小三」、「小四」，這才知道原來婆婆是小四，眼前這兩位都是婚姻介入者，真正的大老婆另有其人。原PO無奈表示，「現在我公公要把我婆婆趕出去還要離婚，我想問問各位網友，我該怎麼勸我公公不要離婚呢？」

神展開的劇情讓網友全看傻，紛紛留言「能讓活到80的不只當小三還當小四...求那個73的小王照片」、「看來人生70才開始果然不是隨便說說的」、「跟公公說離了剛好讓那小狼狗便宜了，先吿了再說」、「建議公公也另找新歡」、「我只想問人家80了還是可以交男友，我到底在幹嘛？」