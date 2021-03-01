　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

來靶場送鳳梨！　台南柳營靶場霸氣認購1萬顆挺農民　

▲台南柳營靶場蔡岳勳理事長，認購1萬顆鳳梨，來靶場即免費送，不只力挺農民，也趁機宣傳射擊運動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南柳營靶場蔡岳勳理事長認購1萬顆鳳梨，來靶場即免費送，不只力挺農民，也趁機宣傳射擊運動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨台南市黨部配合台南市政府推廣購買鳳梨挺農民，呼籲大家踴躍購買，並媒合公司行號、企業大量認購，一起幫助台灣農民渡過非常時期，柳營靶場蔡岳勳理事長聞訊率先響應，認購1萬顆鳳梨，來靶場即免費送，不只力挺農民，也趁機宣傳射擊運動！

▲台南柳營靶場蔡岳勳理事長，認購1萬顆鳳梨，來靶場即免費送，不只力挺農民，也趁機宣傳射擊運動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡岳勳理事長表示，身為台灣人，看到大陸蠻橫宣布禁止輸入台灣鳳梨，感到非常憤慨，立即聯絡民進黨台南市黨部，透過南瀛農場公司，霸氣購買1萬顆鳳梨！只要來靶場就鳳梨，全民挺農民！也歡迎民眾能來柳營靶，認識最有利身心健康的全民運動射擊運動。

▲台南柳營靶場蔡岳勳理事長，認購1萬顆鳳梨，來靶場即免費送，不只力挺農民，也趁機宣傳射擊運動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，市黨部配合台南市政府宣傳購買鳳梨挺農民，呼籲社會各界購買鳳梨挺農民，並透過南瀛農產公司，宣傳最優質的台南鳳梨，讓大家都能吃到品質優良營養價值高的台南鳳梨。

▲台南柳營靶場蔡岳勳理事長，認購1萬顆鳳梨，來靶場即免費送，不只力挺農民，也趁機宣傳射擊運動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民進黨台南市黨部執行長蔡麗青表示，台南鳳梨全世界知名，即使大陸不買，我們也能將品質最好的台灣鳳梨銷向全世界，台灣人遇到困難會更團結，而且會找到更好的出路！台南市黨部也將持續和個公司行號，像台南農民購買鳳梨，歡迎大家踴躍響應力挺農民。

網友大推：用過最好用的護唇膏

ET快訊
弟弟太彎、子孫太腥別慌　美女專家7解答防生病：每月清槍O次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

護藻礁也護鳳梨農　時力台南新營連署「藻礁公投」義賣鳳梨

來靶場送鳳梨！　台南柳營靶場霸氣認購1萬顆挺農民　

協助受高麗菜價影響農民　黃偉哲指示學校午餐採購及協調農會幫忙

六堆300年祈福尖炮城完美句點　蘇清泉：要讓下一代引以為傲

英國袖珍屋哈利波特「斜角巷」亞洲首展　中原大學2日開展

無所不偷　佳里警查獲民生慣竊至少涉10多案

水情嚴峻換水需用掉6500瓶2公升礦泉水　台南山上花園水道博物館戲水池延後開放

用行動支持農民　黃偉哲認購1500顆高麗菜為學童午餐加菜

台南鄭婦母子4人年關難過　林阳乙服務處募款暫解燃眉之急

把握時間！大湖草莓連假最夯熱點　產季可望延長至3月底

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

日本神人融合羊毛氈+掃地機器人 擬真綠眼白貓「會叫還能趴趴走」！

小貨車逆向違規騎士捍路權不閃　遭撞後照鏡...網勸：生命很重要

屁孩三寶出沒！「30秒竟有4違規」沒戴安全帽、闖紅燈...行徑引網怒

金正賢直播合體申惠善♥　意外公開「超萌睡褲」娘娘寵溺笑他：笨蛋

瑤瑤穩交3年「男友爸媽盼早點結婚」　Apple想當媽已凍卵「詹惟中說我妹要先結」

護藻礁也護鳳梨農　時力台南新營連署「藻礁公投」義賣鳳梨

來靶場送鳳梨！　台南柳營靶場霸氣認購1萬顆挺農民　

協助受高麗菜價影響農民　黃偉哲指示學校午餐採購及協調農會幫忙

六堆300年祈福尖炮城完美句點　蘇清泉：要讓下一代引以為傲

英國袖珍屋哈利波特「斜角巷」亞洲首展　中原大學2日開展

無所不偷　佳里警查獲民生慣竊至少涉10多案

水情嚴峻換水需用掉6500瓶2公升礦泉水　台南山上花園水道博物館戲水池延後開放

用行動支持農民　黃偉哲認購1500顆高麗菜為學童午餐加菜

台南鄭婦母子4人年關難過　林阳乙服務處募款暫解燃眉之急

把握時間！大湖草莓連假最夯熱點　產季可望延長至3月底

68萬Coser女神脫了！　「美臀壓玻璃」形狀全看光…邪惡視角網超嗨

「身上有2種名牌LOGO」代表你老了　30歲變40歲的「顯老穿法」你中幾個？

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

地方熱門新聞

鰻苗捕撈期將結束　籲漁民遵守禁漁規定

爬山遲到13分沒得吃…母女餓求便當

幫9旬阿嬤推回收車…最帥郵務士找到了

台南山上花園水道博物館戲水池延後開放

郭國文：吃拉麵挺台灣鳳梨

協同中學許湘筠摘下五科滿級分

台南鄭婦母子4人年關難過林阳乙募款

大湖草莓連假夯　產季延長至3月底

新北坪林百年老店私房景點報你知

「崑濱伯」辭世徐國勇、陳美伶上香悼念

英國袖珍屋亞洲首展　中原大學明日開展

台南天上人間拆包裝！在地人曝內幕

賴清德視察台南鳳梨加工業

黃偉哲爭取前瞻計畫治水預算獲2.1億元

更多熱門

相關新聞

國民黨電商平台賣鳳梨：民進黨政府做不到　我們來做

國民黨電商平台賣鳳梨：民進黨政府做不到　我們來做

中國以台灣鳳梨檢出介殼蟲為由，宣布3月1日起暫停台灣鳳梨進口，造成逾4萬噸鳳梨無法銷陸。國民黨電商平台建立網路銷售管道，將LINE商城「主席動態」，改成「小農專區」。國民黨表示，「幫農民找訂單！民進黨政府做不到！我們來做！」

李艷秋列蔡政府「東方不敗SOP」：民調衝天

李艷秋列蔡政府「東方不敗SOP」：民調衝天

台糖、台酒挺果農！將採購鳳梨做加工食品、啤酒果汁　

台糖、台酒挺果農！將採購鳳梨做加工食品、啤酒果汁　

國道服務區力挺台灣鳳梨　滿額就送

國道服務區力挺台灣鳳梨　滿額就送

鳳梨伯嘆哭不出來　高雄民進黨部號召採購1.2萬台斤

鳳梨伯嘆哭不出來　高雄民進黨部號召採購1.2萬台斤

關鍵字：

靶場鳳梨台南柳營

讀者迴響

熱門新聞

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

陳鎮川跟老公喜獲兒子！PO照報喜：請多關照

女兒遭霸凌球鞋被丟掉　陸元琪怒了

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

違停貴婦腿夾反抗警崩潰！側拍片逆轉

快訊／福原愛鬱悶首發聲：直接來問我

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊失控下場曝

剛生完二寶4個月…MEI MEI懷了第3胎！

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

即／台東17歲少年遺體找到了！

方文琳「校花級二女兒」畢業照美炸

宛宛兒宣布抽脂「術後照曝光」！

辣媽託夢「沒穿衣服」！兒急報案　男友穿長袖露餡

更多

最夯影音

更多
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看
鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面