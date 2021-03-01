來靶場送鳳梨！　台南柳營靶場霸氣認購1萬顆挺農民　

▲台南柳營靶場蔡岳勳理事長認購1萬顆鳳梨，來靶場即免費送，不只力挺農民，也趁機宣傳射擊運動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨台南市黨部配合台南市政府推廣購買鳳梨挺農民，呼籲大家踴躍購買，並媒合公司行號、企業大量認購，一起幫助台灣農民渡過非常時期，柳營靶場蔡岳勳理事長聞訊率先響應，認購1萬顆鳳梨，來靶場即免費送，不只力挺農民，也趁機宣傳射擊運動！

蔡岳勳理事長表示，身為台灣人，看到大陸蠻橫宣布禁止輸入台灣鳳梨，感到非常憤慨，立即聯絡民進黨台南市黨部，透過南瀛農場公司，霸氣購買1萬顆鳳梨！只要來靶場就鳳梨，全民挺農民！也歡迎民眾能來柳營靶，認識最有利身心健康的全民運動射擊運動。

民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，市黨部配合台南市政府宣傳購買鳳梨挺農民，呼籲社會各界購買鳳梨挺農民，並透過南瀛農產公司，宣傳最優質的台南鳳梨，讓大家都能吃到品質優良營養價值高的台南鳳梨。

民進黨台南市黨部執行長蔡麗青表示，台南鳳梨全世界知名，即使大陸不買，我們也能將品質最好的台灣鳳梨銷向全世界，台灣人遇到困難會更團結，而且會找到更好的出路！台南市黨部也將持續和個公司行號，像台南農民購買鳳梨，歡迎大家踴躍響應力挺農民。

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