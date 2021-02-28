遊客連假賞櫻「狂扯樹枝拍照」　整根斷掉照片曝！農場主崩潰

▲遊客拉櫻花拍照秒斷。（圖／翻攝拉拉山恩愛農場臉書）



記者許展溢／台北報導

228連假加上櫻花季，全台各地眾多景點人潮擠爆，其中，桃園復興區拉拉山恩愛農場從早到現在遊客不停湧入，卻發現有民眾想跟櫻花合照，竟攀折枝條，讓不少網友看了氣罵好爛的人品，這麼高還折實在太扯，農場受訪無奈表示，有設告示牌，但每年多少都會有這種情況。

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▲▼不少遊客想靠近跟櫻花拍照卻將枝條折斷，讓網友看了怒轟自私鬼。（圖／翻攝拉拉山恩愛農場臉書）



櫻花盛開，剛好遇到連假，拉拉山周邊人潮警示燈號今上午就已經顯示為黃燈，桃園市政府觀光旅遊局更籲前往的民眾要做好防疫措施，恩愛農場稍早在臉書貼出一張照片指出很心痛，因為櫻花的枝條被折斷了，呼籲大家發揮公德心，與櫻花合照時別這樣做。

貼文一出，有網友驚訝表示，人品也太爛，還有人提到，「今天在這裡看到多人拉花拍照真的很自私，請大家要有公德心」，扯的是還有人說「上禮拜我有去，就有看見人在梯子上攀著樹枝，力道抓不好就會把樹枝扯下來了」、「還有人硬拉湊臉拍照」、「拍照的自私鬼」，有網友則說「會不會太誇張了~那個這麼高也可以折成這樣，太扯了吧」。

▲▼恩愛農場呼籲前往賞花民眾一定要發揮公德心。（圖／翻攝拉拉山恩愛農場臉書）



恩愛農場指出，今天賞花人潮很多，老闆從早到現在都還在交管，其實也都有公告提醒大家賞花別把櫻花折斷，但根本沒用，很多人難免都會想要靠近櫻花，每年都會有一、兩枝被折斷，還是希望到此一遊的人都能保持公德心，別做壞的示範。