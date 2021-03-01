連假最後一天爆北上車潮　國道5號將自中午塞到晚間才紓解

記者游芳男／宜蘭報導

1日228連假收假日，上午8時國5北上主線儀控及各入口匝道儀控均已啟動，北返車潮已陸續湧現，宜蘭至頭城平均時速約70公里，雪隧內更低於50公里，蘇澳至頭城各交流道目前順暢，預估壅塞情形將自中午開始持續至晚間始能紓解。另，蘇花改北上車流預估今日仍持續車多，宜縣交通隊請用路人遵從員警指揮耐心駕駛。

▲▼連假最後一天爆北上車潮，預估國道五號將自中午塞到晚間才紓解。（示意圖／記者游芳男翻攝，下同）

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宜縣交通隊表示，28日下午，國5及蘇花改已出現一波北返車潮，國5北上嚴重壅塞，雪隧最長回堵達6公里，各交流道平面車流直至1日凌晨2時許始恢復順暢，蘇花改南澳端北返車流至28日22時許緩解，而這次連假，宜縣警察局共動員2,325人次警民力，不畏辛勞堅守交整崗位，維護用路人行車安全。

另，1日14-21時，國5蘇澳至頭城北向各入口匝道實施高乘載管制，請駕駛朋友行經管制點時搖下車窗配合檢查，車多時亦可改走台9線從坪林進入國5，避開壅塞路段，未滿3人車輛請改行替代道路。

公路總局，也預估1日蘇花路廊北上車流量將達到連假疏運車流高峰，全日車流量預測約14,000輛/日，1日上午蘇花路廊北上維持每小時300~600輛左右的交通量，至上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為1,662輛，北上花蓮往宜蘭方向車流量為2,145輛，上午10時北上最高量達498輛/小時。

1日12時起，蘇花改持續開放路肩行駛大客車措施，請用路人配合現場員警引導，遵循車道管制及分流秩序循序漸進，以維持行車順暢。